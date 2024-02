Liste d’attesa, in Liguria aumento del 5% delle prestazioni inevase: “Troppe prescrizioni”

Liguria. Nonostante un aumento della produzione del 10% con l’obiettivo di ridurre le liste d’attesa, nel 2023 le prestazioni sanitarie inevase in Liguria sono ulteriormente cresciute del 5,3%. È quanto emerge dai dati dell’analisi effettuata da Alisa presentati dal direttore generale Filippo Ansaldi durante il punto stampa settimanale sulla sanità col presidente Giovanni Toti.

Nel 2023, complessivamente, l’incremento di prestazioni rispetto al 2022 è pari a un valore di circa 56 milioni di euro. “Per dare l’idea di questi numeri – commenta Ansaldi – facciamo presente che è una somma che corrisponde all’80% della produzione di tutta la Asl 4. Il dato è superiore di 20 milioni di euro rispetto agli obiettivi programmati ed è ormai molto vicino alla produzione pre-Covid del 2019 (pre-Covid)”.

Tuttavia all’aumento della produzione, corrispondente a quasi 500mila prestazioni in più rispetto a quasi 5 milioni erogati nel 2022, è corrisposto anche un aumento delle prescrizioni pari al 9%, in termini assoluti superiore al numero di prestazioni aggiuntive guadagnate nel 2023. “Si tratta di un aumento del tutto inatteso, anche perché non abbiamo più l’onda del post-Covid – osserva Ansaldi -. Per questo il tema dell’appropriatezza è centrale”.

C’è poi un altro tallone d’Achille: le persone che prenotano una visita o un esame e poi non si presentano, il cosiddetto drop out, che pesa per il 5% circa: “Non possiamo permetterci di perdere così una quota della nostra potenziale risposta – sottolinea Ansaldi -. Senza questo elemento e senza l’aumento imprevisto delle prescrizioni, saremmo stati in grado di fornire una risposta adeguata a tutte le richieste”. Tutto questo al netto delle ricette ripetute con diverse priorità, che vengono già escluse dal computo della domanda.

“Non nascondo che esiste ancora un gap e le azioni che mettiamo in campo sono per chiudere questo gap“, chiosa Ansaldi. Negli scorsi giorni si è chiuso l’avviso per raccogliere manifestazioni di interesse per un valore di 4,7 milioni da destinare ai privati per il potenziamento della diagnostica per immagini. “La commissione sta lavorando per fornire rapidamente i vincitori”, riferisce il direttore generale di Alisa. Altri 35 milioni sono pronti per una seconda procedura di selezione per prestazioni chirurgiche, cliniche e mediche che dovrebbe essere bandita entro febbraio. La Regione ha chiesto alle aziende di estendere gli orari anche nella fascia serale e nei giorni festivi.

Ma cruciale sarà appunto la “spinta all’appropriatezza” che Alisa punta a esercitare coinvolgendo i Diar e i medici che prescrivono visite ed esami, anche attraverso appositi tavoli regionali e percorsi informatici insieme a Liguria Digitale: “Con l’assessore Gratarola se n’è parlato molto. Abbiamo sempre sottolineato che è giusto aumentare l’offerta, ma se la domanda continua a salire con 500mila prestazioni ogni anno – conclude Ansaldi – è molto complicato riuscire a raggiungere l’equilibrio”.