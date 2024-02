“L’isola che c’è”: le attività di febbraio al Centro d’incontro per la terza età di Alassio

Alassio. Con il Laboratorio artistico “L’arte di fare arte. Arte per il benessere nella terza età”, a cura della Dott.ssa Francesca Bogliolo, e con la tombola a cura di Gesco che si svolge oggi, si è aperta la programmazione dei corsi del 2024 presso il Centro d’incontro per la terza età “L’isola che c’è” di Alassio, in via Robutti 5. L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Alassio in sinergia con l’Ufficio Politiche Sociali del Comune e con la società partecipata Gesco.

L’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio, Loretta Zavaroni, sottolinea: “La programmazione del Centro d’incontro per la terza età di Alassio “L’isola che c’è” prevede quest’anno una gamma di attività ancora più ampia e con tante novità rispetto al passato, per coinvolgere sempre di più l’utenza offrendo tante occasioni ricreative e di socializzazione, alle quali si aggiungono ora interessanti attività culturali e fisiche per il benessere dell’anziano, tra cui le lezioni di yoga, i laboratori di arte, i corsi tecnologici e il cineforum”.

“Tutto questo grazie all’impegno della nostra Amministrazione in sinergia con l’Ufficio Politiche Sociali del Comune e con la società partecipata Gesco, e grazie alle Associazioni del territorio e a tutte le persone che a vario titolo impegnano il proprio tempo e le proprie competenze per rendere sempre più interessanti le giornate degli anziani e migliorarne la qualità della vita”.

I prossimi appuntamenti in calendario nel mese di febbraio sono i seguenti: sabato 3 febbraio – attività libera; lunedì 5 febbraio, ore 16,00 – Merenda/Aperitivo a cura del Gruppo Alpini di Alassio; martedì 6 febbraio, ore 16,30 – Lezione di Yoga (Novità 2024); mercoledì 7 febbraio 2024, ore 16,00 – Presentazione del Corso di Smartphone (Novità 2024), a cura Unitre Alassio; giovedì 8 febbraio, dalle ore 15.00 – Torneo di Scala Quaranta; venerdì 9 febbraio, dalle ore 15,00 – Torneo di Scala Quaranta; sabato 10 febbraio – attività libera; lunedì 12 febbraio, ore 15,30 – Tombola a premi a cura del Gruppo Alpini di Alassio.

Martedì 13 febbraio, dalle ore 15,30 – Festa di Carnevale con animazione a cura di Simoncini; mercoledì 14 febbraio, ore 16,30 – Attivi=Sani ginnastica dolce; giovedì 15 febbraio, ore 16,00 – Cruciverbone a premi; venerdì 16 febbraio, ore 16 – Pomeriggio “a sopresa” (Novità 2024) con l’Associazione Amici di Padre Hermann; sabato 17 febbraio – attività libera; lunedì 19 febbraio, ore 16,00 – Merenda/Aperitivo a cura del Gruppo Alpini di Alassio; martedì 20 febbraio, ore 16,30 – Lezione di Yoga; mercoledì 21 febbraio, ore 16,00 – proiezione di un cortometraggio (Novità 2024) a cura di Beppe Rizzo; giovedì 22 febbraio, ore 16,00 – supporto Smartphone con Cristina Boeri a cura dell’Associazione Amici di Padre Hermann (Novità 2024).

Venerdì 23 febbraio, ore 15,30 – Tombola a premi a cura dell’Associazione Amici di Padre Hermann; sabato 24 febbraio – attività libera; lunedì 26 febbraio, ore 16,00 – Merenda/Aperitivo a cura del Gruppo Alpini di Alassio; martedì 27 febbraio, ore 16,00 – “Musichiere a squadre” con Cinzia Belcamino (Novità 2024); mercoledì 28 febbraio, ore 16,30 – Attivi=Sani ginnastica dolce; giovedì 29 febbraio, ore 16,30 – Incontro con la Croce Bianca di Alassio.

Si può prendere parte alle iniziative del Centro, iscrivendosi durante gli orari di apertura ovvero il lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 15 alle ore 18 – martedì e sabato dalle ore 14,30 alle ore 18.