Albisola Superiore. Liguria a segno con il 10eLotto.

Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, la vincita più alta è stata centrata ad Albisola Superiore, in provincia di Savona, 15mila euro con un “7 Doppio Oro”.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 566 milioni da inizio anno.