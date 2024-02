Lettera dei “Liberi specializzandi” sulla scuola di specializzazione di malattie infettive, Gratarola: “Norme sul tutoraggio rispettate”

Liguria. “Ricevuta la lettera della Associazione Liberi Specializzandi, ho effettuato una verifica presso le scuole di specializzazione presenti all’interno del Policlinico San Martino di Genova e mi sono premurato di sentire personalmente il presidente dell’Osservatorio Regionale delle Scuole di Specializzazione e preside della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche dell’Università di Genova, Piero Ruggeri. Da questo approfondimento è emerso il sostanziale rispetto di tutte le norme in merito al tutoraggio”.

Così l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola in merito alla lettera ricevuta dall’ALS-Fattore2A sulla richiesta di chiarimenti in merito alle dichiarazioni fornite dal professor Matteo Bassetti nel corso di una trasmissione televisiva a proposito della presenza dei tutor in affiancamento agli specializzandi.

“Va considerato che l’affiancamento al medico in formazione nelle aziende ospedaliere universitarie – continua Angelo Gratarola – viene effettuato sia da personale universitario, che rappresenta peraltro una piccola percentuale rispetto al totale, sia da personale ospedaliero. Il tutoraggio squisitamente universitario è relativo prevalentemente agli aspetti di didattica e soprattutto di ricerca mentre la crescita professionale dei medici in formazione nelle attività quotidiane viene svolta in gran parte dal personale ospedaliero che è pienamente integrato all’interno delle scuole di specializzazione”.