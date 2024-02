Pietra Ligure. Carla Barbaglia, presidente dell’Ente Decorazione Floreale per Amatori di Savona/Pietra Ligure, e due socie, Laura Folco di Giustenice e Lorenza Oliveri Pampararo di Calice, hanno rappresentato l’Italia al seminario/concorso mondiale della Wafa (World Association of Floral Artists) che si è svolto a Muscat, in Oman, dal 27 gennaio al 2 febbraio 2024.

All’evento hanno partecipato artisti floreali da tutto il mondo. Carla Barbaglia è stata il giudice italiano al concorso e ha inoltre eseguito davanti al pubblico la composizione rappresentativa dell’Italia ispirata all’outdoor nell’entroterra della provincia di Savona.

Laura Folco ha vinto un prestigioso premio al concorso e la sua composizione è stata fra le più ammirate.

Molti gli eventi collaterali in ambienti esotici e fastosi. Era presente l’Ambasciatore italiano in Oman Pierluigi D’Elia.

Il prossimo seminario mondiale della Wafa si svolgerà in Australia.