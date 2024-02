L’Associazione specializzandi accusa Bassetti: “Nella scuola che dirige medici lasciati senza tutor e costretti a lavorare oltre l’orario”

Liguria. “Chiarisca immediatamente se nella scuola di specializzazione da lui diretta vi siano illegalità e se confermate si dimetta”. È il duro attacco che l’Associazione liberi specializzandi lancia a Matteo Bassetti dopo le dichiarazioni dell’infettivologo dell’ospedale policlinico San Martino a L’aria che tira su La7, dove ha affermato che “gli specializzandi della mia scuola non hanno mai fatto una notte e non hanno mai lavorato senza un tutor”.

“Ci duole però constatare – accusa il sindacato dei medici in formazione specialistica – che le sue dichiarazioni vanno in direzione diametralmente opposta rispetto ai risultati ufficiali dell’ultimo annuale questionario di valutazione delle scuole di specializzazione italiane, i cui risultati inerenti la scuola in oggetto sono validati dall’Osservatorio nazionale della formazione medica e sono tuttora pubblicati sul sito dell’Università di Genova, in cui oltretutto si riscontrano irregolarità anche in altre scuole di specializzazione genovesi”.

Secondo i dati citati dall’Als, nella scuola di specializzazione in malattie infettive e tropicali dell’Università di Genova, diretta dallo stesso Bassetti, l’83,3% dei medici dichiara di non rispettare l’orario previsto dal contratto perché gli viene richiesto di lavorare oltre. Il 66,7% dichiara che il tutor è presente “spesso”, il 25% afferma che c’è “raramente” e l’8,3% dichiara che non c’è “mai”. Nessuno specializzando riferisce che il tutor è sempre presente, come dovrebbe essere anche secondo le dichiarazioni di Bassetti in tv: “Il medico in formazione specialistica deve essere tutorato e non deve mai sostituire un medico strutturato. Se succede un problema, il direttore della scuola di specializzazione va in galera, giustamente“.

“A seguito di tali dichiarazioni e in considerazione dei riscontri oggettivi” l’Associazione liberi specializzandi ha inviato una lettera al rettore Federico Delfino, al direttore generale del policlinico Marco Damonte Prioli, all’assessore Angelo Gratarola, al presidente dell’Ordine dei medici di Genova Alessandro Bonsignore, ai Nas dei carabinieri e all‘ispettorato del lavoro per chiedere “di attuare una attenta e minuziosa indagine e verifica del rispetto delle già citate normative con la duplice finalità di verificare il rispetto delle norme in merito alla formazione dei medici specializzandi della scuola in oggetto e della qualità di cure erogate ai pazienti delle unità operative coinvolte” e “se le cure erogate siano state svolte in conformità delle normative vigenti”.

“A nostro avviso – conclude il sindacato degli specializzandi – è intollerabile e deontologicamente discutibile che in una trasmissione televisiva, vista oltretutto da milioni di italiani, ci siano dichiarazioni in contrasto con atti validati da un organo ministeriale su un tema così delicato come quello della salute in una realtà ospedaliera così importante quale l’ospedale San Martino di Genova”.