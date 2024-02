L’Albissole presenterà ricorso per il match annullato contro l’Old Boys Rensen

Di ieri la decisione del Giudice Sportivo di far ripetere la partita vinta dall’Albissole 2 a 0 contro l’Old Boys Rensen. La partita è stata sospesa perché l’arbitro ha deciso di ridurre il recupero da 10 a 3 minuti. Cosa di fatto vietata dal regolamento. L’arbitro aveva descritto una situazione, per citarne le parole, “violenta e nervosa” sugli spalti. La società ceramista difende i propri tesserati e tifosi e proverà a far omologare il risultato.

La nota del club

La società Albissole 1909 comunica che nella giornata odierna presenterà reclamo alla decisione del Giudice Sportivo riguardo alla gara del 18/2 contro l’Old Boys Rensen.Nel frattempo le Albissole tengono a sottolineare come il comportamento dei propri calciatori e tesserati ,cosi come dei propri supporter, sia stato sempre corretto e rispettoso,tranne per l’episodio dell’esultanza scomposta del dirigente in campo che non aggrediva l’avversario ma semplicemente lo scontrava durante la corsa verso i propri tifosi causandone la caduta senza altre conseguenze.

A dimostrazione di questo il giocatore avversario si rialzava, come riportato dallo stesso DDG, dopo pochi secondi . Pubblichiamo il video integrale dei minuti di recupero a conferma del fatto che il clima sugli spalti e in campo era tutt’altro che violento .

Albissole 1909

Il video che la società ha deciso di pubblicare a completamento del comunicato stampa