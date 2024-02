L’Albissole a ritmo indiavolato: solo vittorie nel girone di ritorno (i goal)

Mister Carlo Sarpero aveva detto nel girone di andata di non dare troppo peso all’imbattibilità (ancora attuale oggi) perché c’erano stati molti pareggi. Detto fatto, la squadra da sette giornate vince soltanto. Dopo lo 0 a 0 contro il Città di Savona, i ceramisti hanno vinto le ultime due dell’andata e le prime cinque del ritorno.

Le ultime due sono state vittorie di misura, per chi aveva abituato a valanghe di goal (già 50 in totale). Dopo l’1 a 0 contro la Priamar Liguria, domenica l’Albissole ha superato 2 a 0, con un goal per tempo siglati da Diana e Rebagliati, l’Old Boys Rensen. Gli arenzanesi venivano da un buon momento visto che avevano pareggiato contro il Città di Savona e battuto l’Olimpic.

I ceramisti sono scesi in campo con Negro, Francesco Bruzzone, Incorvaia, Fonjock, Pasquino, Curci, Gagliardi, Ghigliazza, Diana, Rebagliati, Galiano. A disposizione c’erano Malinverni, Minuto, Cozzi, Idanza, Scarfi, Andrea Piombo, Alessio Piombo, Roman Bruzzone e Crovella.

Attualmente il vantaggio sul Multedo secondo della classe è di 9 punti a otto giornate dal termine. Margine che potrebbe ridursi visto che la formazione di mister Bazzigalupi deve recuperare la partita sul campo del Masone rinviata per maltempo. Il calendario mette di fronte ai ceramisti ancora molte sfide contro formazioni in zona play off. Nell’ordine Speranza , Rossiglionese, Spotornese, Multedo, Masone, Città di Savona, Vadese e Olimpic. (grassetto in casa).

La classifica: Albissole 44, Multedo 35, Città di Savona 34, Masone, Speranza e Vadese 30, Borgio Verezzi 28, Olimpic 24, Spotornese 23, Letimbro 21, Old Boys Rensen 18, Rossiglionese 14, Lido Square 12, Priamar Liguria 6.