La Vadese alza il “muro”: intervista doppia a Garbini e Xhuri

I campionati si vincono con le difese. Non sarà il caso della Vadese, visto che l’Albissole ha 11 punti di vantaggio con una gara in meno, ma il club azzurrogranata punta a sostituire la parola “campionati” con “playoff”.

La crescita esponenziale della squadra allenata da mister Monte è sì da leggere nel maggior numero di goal segnati – per alcuni tratti la squadra è stata il peggior attacco del torneo – ma soprattutto per una solidità difensiva impressionante. Tra i principali protagonisti Gledi Xhuri e Pablo Garbini, quest’ultimo arrivato nella finestra invernale di mercato.

I due si sono prestati all’intervista doppia realizzata dall’addetto stampa del club. Ecco qualche numero: nelle ultime sei partite la Vadese ha subito soltanto un goal. L’ultima volta che ha preso due reti è stata alla quinta giornata contro il Lido Square.

Fino a quella partita contro i genovesi la squadra aveva incassato 11 goal in 5 partite. Dalla sesta giornata di campionato in poi ne ha subiti 6 in 13 partite. In totale, ben 7 clean sheet stagionali, tutti dalla settima giornata in poi.