La San Francesco Loano scatta in Promozione, cade il Celle Varazze e la Sestrese non ingrana

La partita sul campo del New Bragno era un crocevia importante per la corsa promozione della San Francesco Loano. La sfida su un campo difficile e contro una buona squadra ma alla caccia di punti salvezza arrivava dopo due pareggi e il silenzio stampa deciso per la maxisqualifica di Halaj. Il tutto con Celle Varazze e Sestrese, le società che vogliono con più forza l’Eccellenza, pronte a recuperare punti.

E invece c’è stata l’ennesima prova di forza della formazione allenata da mister Cristian Cattardico. I rossoblù hanno vinto 1 a 0 grazie alle rete siglata da Auteri. Ritorno alla vittoria che significa +9 sulle dirette inseguitrici. Un distacco ben spiegato anche dai numeri di una squadra che ha perso soltanto una partita segnando 52 reti (miglior attacco) e subendone solo 16 (miglior difesa).

Gli highlights pubblicati dalla San Francesco Loano

Nelle intenzioni estive, avrebbero voluto far la parte della San Francesco Loano sia la Sestrese sia il Celle Varazze. Le formazioni di Valmati e Monteforte, pur autrici di due buone stagioni, peccano in continuità. Ieri le Civette hanno perso 2 a 1 sul campo della Praese consentendo così alla formazione di mister Carletti di preparare l’assalto al secondo posto. Si tratta della seconda sconfitta consecutiva in trasferta dopo quella di due settimane fa contro il Ceriale.

Solo tre vittorie su sette partite per la Sestrese nel girone di ritorno. Troppo poco anche in questo caso per recuperare punti a una squadra lanciatissima con la San Francesco Loano. La formazione di Valmati dopo aver perso contro il Camporosso tra le mura amiche del San Carlo di Voltri non è andata oltre al 2 a 2 contro il Ceriale.

Bragno 0 – S.F. Loano 1 (Auteri)

Bragno: Rizzo M., Osman, Negro, Rizzo S., Puglia, Amud, Bignoli, Pizzolato, Marini, Jovanov, Monni. Allenatore: Adami.

San Francesco Loano: Gallo, Ponzo, Calcagno, Daprile, Balla, Basso, Totaro, Di Lorenzo, Rocca, Auteri, Bonifazio. Allentatore: Cattardico.

Ceriale 2 (Carastro, Carastro) – Sestrese 2 (aut Giguet, Balestrino)

Ceriale: Luppi, Sardo, Gibilaro, Ballone, Corciulo, Giguet, Agate, Secco, Farinazzo, Piu, Carastro L. Allenatore: Brignoli.

Sestrese: Cannavò, Delgado, Palmisano, Merialdo, Ravera, Ungaro, Zanoli, Bazzurro, Balestrino, Chiarabini, Castelli. Allenatore: Valmati.

Praese 2 (Matzedda, Draghici) – Celle Varazze 1 (Nelli)

Praese: Bulgarelli, Fileni, Raso , Cova Ferrando, Ansaldo, Andreoni, Lobascio, Panait, Matzedda, Volpe, Cisternino Palagano. Allenatore: Carletti.

Celle Varazze: Debenedetti, Colombo, Balleri G., Tissone, Schirru, Saracco, Durante, Carro Gainza, Nelli, Piroli, Anselmo. Allenatore: Monteforte.