La Provincia di Savona saluta il dirigente Vincenzo Gareri, ora in pensione

Savona. Oggi, lunedì 12 febbraio, è stato l’ultimo giorno di servizio dell’ingegnere Vincenzo Gareri, storico dirigente della Provincia di Savona.

Il suo congedo, giunto dopo ben 38 anni di servizio presso Palazzo Nervi, è stato accompagnato da un breve momento conviviale, alla presenza degli ex presidenti Angelo Vaccarezza e Monica Giuliano, oltre che di tutto il personale dell’Ente.

“Adesso è ufficiale, la tua meritata quiescenza è davvero arrivata – ha detto il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri – Si conclude oggi un lungo viaggio svolto con impegno, determinazione, risultati, soddisfazioni e prove” Pierangelo Olivieri.

“Oltre alle nostre competenze ‘visibili e tangibili’, mi riferisco a viabilità, edilizia scolastica e patrimonio materiale complessivo, penso alle ‘partite’ del trasporto pubblico locale, del sistema di raccolta dei rifiuti, e di quello integrato idrico. Caro Enzo, è con personale profonda sincerità e trasporto che, sia nel mio ruolo di presidente che in quello di uno dei sindaci della nostra e tua provincia, come uomo e cittadino, ti voglio manifestare tutto il mio apprezzamento e ringraziamento per questi lunghi anni di lavoro e impegno, traguardati e sigillati dall’ultimo, svolto con medesima dedizione e impegno, pur avendo già raggiunto quella maturata, e direi ampiamente meritata, quiescenza” .

Tutto il personale in servizio a Palazzo Nervi ha quindi voluto unirsi a questo momento di saluti con applausi e abbracci, densi di affetto, stima e ricordi.