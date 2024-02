La Polisportiva del Finale presenta gli operatori del proprio Centro Salute

La Polisportiva del Finale Asd, da sempre è attenta alla salute ed al benessere psicofisico dei suoi atleti.

Proprio per questo, tra i servizi che propone, mette a disposizione dei propri tesserati le competenze di alcuni professionisti all’interno del proprio Centro Salute.

Il Centro Salute della Polisportiva del Finale è situato in una sala interna del Palasport Alessia Berruti in Via Calice 18. Al suo interno, vengono talvolta organizzate le visite medico-sportive non agonistiche con centri di medicina sportiva del territorio per offrire ai bambini la possibilità di ottenere ad un prezzo convenzionato l’idoneità alla pratica delle attività sportive che la Polisportiva propone.

All’interno del Centro Salute della Polisportiva del Finale attualmente operano una fisioterapista e due osteopati.

La nostra fisioterapista è Ilaria Cretti. Ilaria, che fa parte del nostro Centro Salute dall’anno scorso, ha conseguito la laurea triennale nel 2021 presso l’Università degli Studi di Genova. Successivamente ha poi concluso il master biennale di primo livello in osteopatia delle disfunzioni neuro-muscolo-scheletriche presso l’Università degli Studi di Verona. Ha inoltre intenzione di portare avanti il suo percorso frequentando ulteriori tre anni di studio per conseguire il titolo di Osteopata D.O. presso la EOM (Escuela de Osteopatia de Madrid). Attualmente, oltre che per la Polisportiva del Finale, lavora privatamente in studio a Spotorno, nella Residenza Protetta Ruffini a Finale Ligure. Precedentemente ha lavorato presso A.I.A.S. Savona Onlus, un centro di riabilitazione dell’età evolutiva. Durante questa esperienza ha avuto modo di valutare e trattare giovani pazienti con problematiche neuro psicomotorie nella fascia di età 0-18 anni.

Cosa fa principalmente durante il suo lavoro? Ilaria si occupa della valutazione e del trattamento di sintomatologie dolorose e invalidanti in ambito quotidiano e, più nello specifico, in ambito sportivo, svolgendo anche attività preventiva e di mantenimento, ove necessario.

Per quanto riguarda i nostri due osteopati, il primo di cui vi parliamo è Mattia Basso. Mattia, fa parte del Centro Salute della Polisportiva del Finale da un po’ di tempo: è infatti il terzo anno che si occupa del benessere dei nostri atleti. Mattia si è laureato in osteopatia attraverso un percorso di studi della durata di cinque anni presso l’Institute College of Osteopathic Medicine (ICOM), conseguendo il titolo di Bachelor of Science in Osteopathy with Honours (B. Sc. Ost. Hons). Successivamente ha completato il master in osteopatia pediatrica e sportiva (M. Sc Ost.). Il suo percorso di studi è stato poi integrato con alcuni corsi specialistici di Kinesio-Taping e Massaggio Sportivo pre-infra-post gara. Attualmente oltre che per la Polisportiva, presso la quale tratta anche alcuni dei suoi pazienti privati, lavora anche presso il centro medico Finale Salute e per la società sportiva San Francesco Loano.

Il suo obiettivo è quello di fornire un’assistenza di qualità ad ogni singolo paziente alleviando la sintomatologia dolorosa e migliorando la sua qualità di vita e la performance sportiva. Mattia ci suggerisce e sostiene l’approccio osteopatico anche a scopo preventivo al fine di prevenire l’insorgenza di dolori muscolo-scheletrici, grazie al lavoro sullo schema posturale della persona.

Quali sono i principali aspetti di cui si occupa l’osteopatia? L’osteopatia si occupa di trattare numerose condizioni quali:

– dolori muscolo-scheletrici, (mal di schiena, distorsioni di caviglia, dolori di spalla, dolore cervicale, dolore alle ginocchia, ecc.);

– cefalee;

– reflusso gastro-esofageo;

– problemi legati allo stress;

– disturbi del sonno;

– disturbi respiratori;

– problematiche digestive.

A settembre si è unito al Centro Salute della Polisportiva anche un secondo osteopata, Marco Firpo. Marco, osteopata D.O è cresciuto nel mondo dello sport grazie all’attività pluritrentennale di suo padre, che titolare della palestra Firpo, gli ha dato la possibilità di appassionarsi al benessere e all’equilibrio della persona. Marco ha appena concluso il percorso di cinque anni di osteopatia presso l’istituto europeo per la medicina osteopatica di Genova. (I.E.M.O) paternariato con c.e.e.s.o Paris. Nel 2016 ha completato il corso ATS per l’applicazione del taping elastico. Dal 2022 è massaggiatore muscolare e sportivo con titolo conseguito a Roma tramite ACSI. Ha avuto precedente esperienza nel mondo dell’osteopatia sportiva grazie alla collaborazione con la società calcistica F.B.C. Finale.

Sempre all’interno del suo Centro Salute la Polisportiva del Finale da parecchi anni mette a disposizione le competenze di uno Psicologo, il Dr. Giampaolo Cenisio. Il Dr. Cenisio, iscritto all’Ordine degli psicologi della Liguria art. 7 n° 975, è psicoterapeuta, terapista Emdr Practitioner per interventi con l’adulto, l’adolescente e la coppia. Ha maturato la sua formazione in terapia della gestalt e bioenergetica, con Isha Bloomberg presso l’IBTG di Torino. Ha sviluppato la sua formazione in terapia corporea con Jerome Liss (biosistemica). Ha coordinato diversi progetti di intervento in ambito psico-sociale, di counseling scolastico. È stato membro dello staff del reparto di neurologia del Santa Corona nella valutazione delle demenze e nel sostegno ai familiari di pazienti affetti da patologie degenerative ed è stato didatta presso l’Ist. FGB con Mimma Turco (formazione in gestalt-bodywork) di Ranzo (IM). È Responsabile dell’Aiki-dojo di Finale Ligure e Garlenda dove insegna Aikido e pratiche meditative con la qualifica di VI° Dan dell’Aikikai d’Italia ad adulti e bambini. Attraverso l’associazione EMDR Italia ha partecipato ad interventi umanitari legati all’elaborazione di eventi traumatici che coinvolgono la popolazione. Ha effettuato il Master in Psicologia dello Sport (Dr.ssa Marin Gerin Birsa)e frequentato corsi per il miglioramento della performance. Membro della Federazione Italiana Psicologi dello Sport svolge interventi di psicologia dello sport e di supporto presso diversi enti e Associazioni Sportive.