La Liguria in prima serata su Rai1 con la mini serie dedicata a Goffredo Mameli

Liguria. Al via questa sera, in prima serata su Rai1, la nuova mini serie dedicata a Goffredo Mameli, poeta ed eroe del Risorgimento, ispirato autore di quel canto che ha acceso gli animi di un’intera generazione di ragazzi e che, cent’anni dopo, è diventato l’inno nazionale della Repubblica italiana.

La serie racconta di due anni di guerra, di politica, di poesia, di sotterfugi, di tradimenti e di amore, nell’ardore della Prima Guerra di Indipendenza e della difesa della Repubblica Romana, ma è soprattutto la storia di un ragazzo con il cuore antico e lo sguardo rivolto al futuro.

“A giugno eravamo stati sul set nel cuore della nostra città – ricorda il presidente Giovanni Toti – e da stasera su Rai 1 andrà in onda la miniserie dedicata al poeta genovese, autore dell’inno d’Italia. La Liguria torna ancora una volta protagonista nelle case degli italiani”.

“Siamo orgogliosi di ospitare produzioni audiovisive che ricordano un pezzo della nostra storia: Goffredo Mameli, il nostro inno e tutti quei moti risorgimentali che iniziarono poi a propagare in tutta Italia – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Regione Liguria, grazie ai bandi dedicati all’audiovisivo, ha sostenuto la produzione con oltre il 50% del richiesto, favorendo le riprese in Liguria per 16 dei 26 giorni complessivi e il coinvolgimento di 180 lavoratori, tra attori e comparse”.

“La serie su Goffredo Mameli – afferma Cristina Bolla, presidente di Genova Liguria Film Commission – ha rappresentato per noi, un progetto importante e stimolante, che ci ha spinto a cercare location iconiche e rappresentative del nostro territorio, al fine di valorizzarlo al meglio. Progetti come questo rappresentano un volano per il territorio e le nostre maestranze”.

“Un film emozionante che andrebbe proiettato nelle scuole – commenta il presidente della Commissione Artistica che ha valutato i progetti Walter Bertini presentati a valere sul bando regionale -. L’amor patrio che scaturisce dal film dev’essere d’esempio per le nuove generazioni”.