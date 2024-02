La Letimbro non sbaglia contro il Lido Square, Oliva: “Salvezza vicina, per il mio futuro si vedrà”

Capita di fare un campionato in linea con le aspettative di una salvezza tranquilla. E pure di togliersi qualche soddisfazione con pareggi di prestigio contro Città di Savona e Multedo, affrontate quando erano prime in classifica. Ma se da dietro arrivano brusche accelerate allora alcune partite come quella contro il Lido Square diventano appuntamenti da non sbagliare. La Letimbro non ha sbagliato, ha vinto 3 a 1 (vantaggio di Zaccariello, poi doppietta di Lanzarotti dopo il pari del Lido) e rimesso lo cose a posto. Mister Maurizio Oliva fa il punto sul campionato della squadra che conduce alla salvezza da ormai sei stagioni. Se ci sarà la settima è ancora presto per dirlo perché l’allenatore ammette di essere concentrato sull’ottenimento dei punti che mancano per evitare i playout ma sul dubbio se continuare o meno in un club che comunque vada reputa una famiglia.

“L’anno scorso ci siamo salvati con 24 punti – esordisce Oliva -, quanti ne abbiamo ora con ancora 27 a disposizione. Con la vittoria di domenica ci siamo messi in buona posizione. Tenuto conto che abbiamo già affrontato Albissole e Vadese, le due formazioni migliori in questo momento.

Come si prepara una partita “inaspettatamente delicata” visto che prima degli ultimi exploit di Old Boys e Rossiglionese la situazione era ben più tranquilla?

L’abbiamo preparata cercando di trasmettere la serenità più assoluta alla squadra. Era il Lido Square a non poter sbagliare, visto anche il loro calendario che li metterà di fronte a partite difficili nel prosieguo. Se andiamo al campo per divertirci e senza tanto stress riusciamo a giocare bene. Tuttavia nei primi 20 minuti la mia squadra era contratta; poi è venuta fuori la consistenza di un gruppo che lotta da anni per salvarsi in questa categoria. Siamo stati bravi anche perché ci siamo presentati in 14. Due undicesimi, Giusto e Mencacci, hanno giocato dopo essere stati poco bene la notte. Una bella parita di sostanza.

Una Letimbro che se la gioca sempre contro tutti come dimostrano le sconfitte comunque dopo partite combattute contro Vadese e Albissole…

Vero, la Vadese ha giocato meglio di noi. Li abbiamo aspettati per ripartire. Al 30′ gli han dato un rigore dubbio, e c’è stata la mancata espulsione Mandaliti, abbiamo sbagliato il rigore per riaprirla. Quindi siamo stati in partita. Contro di loro avevamo sei 2003 in campo ed è entrato un 2005. Contro l’Albissole ci manca un rigore a tempo scaduto che ci avrebbe potenzialmente fatto pareggiare 2 a 2. Ammetto anche che il rigore che ci han dato contro la Vadese non c’era. Dico queste cose per sottolineare la nostra prestazione e non la protesta. Siamo in linea con le aspettative. Siamo a buon punto. Possiamo prendere punti con tutte. Al momento la Vadese è la più forte a livello di 11 titolare, ha trovato in Garbini un centrale strepitoso senza dimenticare il rientro di Marchi.

Mancano pochi punti all’ennesima salvezza. L’intenzione è continuare ancora in gialloblù? Quest’anno hai anche fatto il ds in estate dopo l’addio di Bozzo…

Io e la società siamo sempre molto chiari, entro fine febbraio deciderò per il futuro. Dopo tanti anni è giusto fare delle valutazioni. Ho sempre sentito le squadre mie anche quando me le facevano gli altri. Quest’anno è stato faticoso anche se mi piace molto allenare tanti giovani con giocatori un po’ più esperti che mi danno una mano. Ho passato l’estate rincorrendo giocatori con mille telefonate. Non mi sento tagliato per questo. L’ho fatto per la Letimbro. Mi piacerebbe confrontarmi con un presidente che mi dice “prova a vincere il campionato”. Io non ho ancora parlato con nessuno, lo dico nel caso decidessi di non rimanere.

Dopo tre anni come giudichi questo Girone “B” sul quale ci sono pareri divisi?

Per me è un girone bellissimo e le squadre che lo hanno fatto sono cresciute. Non si trovano campi dove si vivino situazioni ad alta tensione come magari andando verso l’estremo ponente. Incontriamo squadre molto competitive, ambienti sereni e formazioni che provano a giocare a calcio. La nostra salvezza nel campionato di due anni fa vinto dalla Sampierdarenese nel testa a testa contro il Savona rimarrà nella storia. C’erano almeno 5/6 squadre che facevano paura a livello di organico. A me è piaciuto molto.