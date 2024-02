La “InSuperAbile Band” incontra Papa Francesco: partenza per Roma il 7 febbraio prossimo

Liguria. Martedì 6 febbraio, alle ore 12.30, la InSuperAbile Band partirà da Genova per un viaggio a Roma, per incontrare papa Francesco all’udienza del mercoledì.

Tutto è pronto dunque per una nuova esibizione di questa band composta da ragazzi con differenti disabilità provenienti da Genova, Albenga e Savona.

Una vera e propria carovana artistico-musicale composta da quasi 200 persone, suddivisa tra musicisti, accompagnatori, famiglie e volontari, senza dimenticare tutti gli strumenti musicali che, proprio come accade ai grandi big della musica in tour, viaggeranno su un grande van e li precederanno all’arrivo.

Un sogno che si sta realizzando grazie all’organizzazione e al supporto logistico dell’associazione SpeSalvi ODV di Bologna, con il contributo degli Enti che conducono le attività nei rispettivi territori: Fa.Di.Vi. & Oltre… OdV per Genova, Progetto Città Cooperativa Sociale per Savona, Anffas Albenga APS per Albenga. Una fitta rete di altri Enti ed Associazioni costituisce la rete del progetto, coinvolgendo 23 realtà operanti nei rispettivi territori e in stretta collaborazione con l’associazione Ligure Sindrome X Fragile da cui nasce l’idea dell’evento.

L’appuntamento più atteso sarà mercoledì 7, all’udienza generale di papa Francesco , in aula Paolo VI.

A seguire, nella stessa giornata, verrà celebrata la Santa Messa per i ragazzi in Basilica di San Pietro all’Altare della Cattedra dal cardinale Mauro Gambetti, vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano.

In serata, alle 21, i ragazzi si esibiranno in un concerto presso la Chiesa di San Gregorio VII.

Li accompagneranno Aldo De Scalzi alla chitarra e voce (compositore di colonne sonore, cantante e produttore ormai di casa nei concerti della band) e i più amati attori-musicisti della fortunata serie di Rai 1 “La compagnia del cigno”. Saranno infatti con loro, all’arpa Valerio Lisci, al violino Leonardo Mazzarotto e al pianoforte Ario Sgroi.

Per i ragazzi della InSuperAbile Band saranno giornate intense, ricche di emozioni, musica e tanta solidarietà.