La “InSuperAbile Band” è arrivata a Roma, pronti a incontrare papa Francesco

Liguria. E’ partita questa mattina con il treno delle ore 12.30 la InSuperAbile Band direzione Roma, ma più precisamente direnzione papa Francesco per essere ospite domani, mercoledì 6 febbraio, all’udienza generale che si terrà in Aula Paolo VI.

I ragazzi con differenti disabilità provenienti da Genova, Albenga e Savona vivranno così un’esperienza unica e giornate stancanti, intense ma soprattutto emozionanti.

Una vera e propria carovana artistico-musicale composta da quasi 200 persone, suddivisa tra musicisti, accompagnatori, famiglie e volontari, senza dimenticare tutti gli strumenti musicali che, proprio come accade ai grandi big della musica in tour, hanno viaggiato su un grande van. Il gruppo dalla stazione di Roma Termini si è poi dislocata in vari pullman per raggiungere le strutture ricettive che li ospiteranno per questi giorni in terra romana.

Mercoledì verrà anche celebrata la Santa Messa per i ragazzi in Basilica di San Pietro all’Altare della Cattedra dal Card. Mauro Gambetti, Vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano.

In serata, alle 21, i ragazzi si esibiranno in un concerto presso la Chiesa di San Gregorio VII. Li accompagneranno Aldo De Scalzi alla chitarra e voce (compositore di colonne sonore, cantante e produttore ormai di casa nei concerti della band) e i più amati attori-musicisti della fortunata serie di Rai 1 “La compagnia del cigno”. Saranno infatti con loro, all’arpa Valerio Lisci, al violino Leonardo Mazzarotto e al pianoforte Ario Sgroi.

Il rientro a Genova è previsto nella serata di giovedì 8 febbraio.