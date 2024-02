La Genova Calcio frena la Cairese. L’ex Maisano: “Abbiamo costruito bene, normale concedere qualcosa a chi ha budget e ambizioni”

La Genova Calcio va vicinissima a superare la Cairese dopo lo 0 a 0 dell’andata. I genovesi subiscono nel recupero il gran goal di Silvestri che fissa il punteggio sull’1 a 1. Una buona prova per i biancorossi, andati in vantaggio a inizio ripresa con Diakhate innescato da Brunozzi.

In una stagione non esaltante, la squadra di Maisano ha dato continuità alla bella vittoria contro l’Albaro mostrando per larghi tratti un potenziale importante. “Se non avessimo perso Tagliavacche e Compagnone in dieci minuti e se loro avessero perso Silvestri avremmo vinto noi 1 a 0”. Questa frase di mister Beppe Maisano che sintetizza bene come siano spesso i particolare a decidere le gare.

Il club del presidente Vacca lamenta la mancata assegnazione di un calcio di rigore dopo una manciata di minuti dal fischio di inizio.

“Mi viene difficile definire se il risultato è giusto o ingiusto – commenta Maisano -, in altri momenti avremmo osato un po’ di più. Qualche sbavatura finale ci ha punito. L’episodio iniziale è chiaro, era rigore. La Cairese ha qualità, ambizioni e budget. Normale che attacchi e crei poi occasioni. Abbiamo però giocato alla pari per larghi tratti e siamo anche andati vicino al raddoppio“.

Sul tridente Brunozzi, Diakhate – Sakhi, domenica apparso in buona forma ma non sempre sugli scudi in questa stagione:”Quando si schierano giovani in avanti e mancano i risultati allora subentra la paura. Sakhi è un ottimo giocatore che deve fare qualche goal in più e qualche passaggio in più. Forse è un po’ sottovalutato perché non richiede un budget mega ma ha fatto la Serie D e le giovanili nell’Entella”.

“Abbiamo fatto bene il possesso e la costruzione gioco. Infatti Boschetto ha urlato moltissimo e ha ripreso la sua squadra. Ma mi è piaciuto quasi tutto, anche in difesa abbiamo retto bene contro un avversario come Sogno e la novità Hernandez. In dieci minuti abbiamo perso Tagliavacche e Compagnone. Se loro avessero perso Silvestri, noi avremmo vinto 1 a 0“.