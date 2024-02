La Flc Cgil Savona fa tappa anche in Val Bormida per combattere l’autonomia differenziata nella scuola

Cairo Montenotte. Scuola: fa tappa anche in Val Bormida la campagna della Flc Cgil contro l’autonomia differenziata. Come si legge nell’informativa, infatti, “la scuola unisce l’Italia e il diritto all’istruzione deve essere garantito ed esercitato in maniera uniforme in ogni angolo del Paese. Il Governo in carica sta portando avanti il disegno della cosiddetta autonomia differenziata, ovvero ogni regione potrà scegliere tutte o alcune delle 23 materie previste dall’articolo 117 della Costituzione secondo patti diretti con l’esecutivo. Tra queste materie sono presenti anche l’istruzione e la ricerca scientifica e tecnologica”.

Oggi all’istituto Patetta di Cairo era presente una delegazione di Flc Cgil Savona, e a parlare ai ragazzi Licia Cesarini e Mario Lugaro. Come spiega quest’ultimo, “stiamo partecipando all’iniziativa “la conoscenza non si spezza” partita a livello nazionale da Una Unica Unita per difendere il diritto all’istruzione. Con le misure che il Governo vuole intraprendere si mira a rendere molto più diseguale il Paese, cambiare così la scuola è difforme secondo quello che prevede la Costituzione, come ha richiamato oggi il presidente dell’Isrec di Savona Mauro Righello”.

“Lo stesso Calamandrei parlava della scuola come organo costituzionale, l’articolo 34 della Costituzione parla di diritto all’istruzione per tutti e non possiamo permettere che l’autonomia differenziata porti a stravolgere questi principi”, conclude Lugaro.