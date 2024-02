La città di Albenga festeggia i 100 anni della signora Palma Bova

Albenga. Festa grande per i 100 anni di Palma Bova, mamma di Enzo Bellissimo, titolare della Cantina Re Carciofo e di Maria.

A festeggiarla insieme alla famiglia di Palma il sindaco Riccardo Tomatis e l’associazione Vecchia Albenga che le ha regalato la copia del Piatto Blu e un attestato.

Commosso il figlio Enzo commenta: “Ha sempre lavorato in campagna nella nostra azienda agricola con coltivazioni tipiche del territorio fino alla pensione, una quindicina di anni fa. Il regalo più bello lo ha fatto lei a noi per come è stata come donna e come mamma, è una persona speciale tuttora lucidissima e questo è un grande dono e un grande regalo che ha fatto a lei e a noi figli. E’ autosufficiente, vive sola con mia sorella Maria che abita al piano di sopra”.

“Un traguardo insperato i 100 anni, e così le abbiamo fatto una bella festa. A casa è venuto il sindaco Tomatis e le ha portato i fiori e rappresentanti della Vecchia Albenga, sono stati tutti molto carini e lei era felice”, conclude il figlio Enzo.