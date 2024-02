La Cairese non perde la bussola. Boschetto: “Strada giusta, uno come Hernandez ci mancava ma condizione da migliorare”

La Cairese non riesce a dare continuità alla vittoria contro l’Angelo Baiardo. Soltanto 1 a 1 sul campo della Genova Calcio. Tuttavia, l’avversario si è dimostrato ben messo in campo e con giocatori di qualità – e il cui valore non rispetta la classifica – e la reazione alla rete dello svantaggio che ha poi portato al punto deve essere vista come un segnale positivo. In altre occasioni, ad esempio contro il Serra Riccò, alla reazione di nervi non era stata abbinata una manovra ragionata come oggi. Le vittorie di Imperia e Rivasamba però spediscono la Cairese a -9 dal primo e – 5 dal secondo posto. A poco varrà questo punto se non seguirà il tanto sospirato filotto di vittorie.

“Non dobbiamo guardare la classifica – esordisce mister Boschetto – . Pensiamo partita dopo partita e proviamo a giocarle per vincere. Nel primo tempo non siamo andati benissimo. Abbiamo avuto qualche problema tattico. Bene nella ripresa nellla quale abbiamo subito avuto un’occasione. Abbiamo poi dopo lo svantaggio costruito l’inverosimile. Hanno fatto una bella azione e noi un errore, ma Gargiulo dice che c’era fuorigioco. Forse abbiamo fatto un goal ma per l’arbitro c’è stato salvataggio sulla linea. Siamo stati lucidi e abbiamo provato a costruire allargando bene il gioco mettendo una miriade di cross in mezzo all’area. Ora, siamo più uniti“.

Dal primo minuto in campo l’ultimo regalo della proprietà: “Hernandez era quello che ci mancava. Pur essendo anche lui atipico è più prima punta. Purtroppo non è ancora in condizione ma fin quando ne ha avuto ha fatto molto bene. Si tratta di un giocatore di livello, oggi ha fatto molto bene partendo dal presupposto che non era facile”.

Infine, una battuta su Flavio Ferrato, la nuova figura tra campo e club: “La società ha deciso di implementare l’organizzazione societaria. Per me non cambia nulla, a me non è stato detto nulla. C’è condivisione su tutti gli obiettivi prefissati. E’ una società ambiziosa che ha un obiettivo ben preciso. Ne calcio ci vuole tempo ma abbiamo imboccato la strada giusta”.