Italia Unita-Stop Europa all’incontro tra Salvini e il Cra Agricoltura: “Aziende vessate da costi esorbitanti e imposizioni europee senza logica”

Liguria. Si è tenuto questa mattina, a Bagnolo San Vito, in provincia di Mantova, un incontro tra una delegazione del Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura e il ministro Matteo Salvini, accompagnato dal governatore della Lombardia Attilio Fontana. Insieme agli agricoltori gli esponenti di Italia Unita Stop Europa, rappresentati dal coordinatore nazionale Mauro Marzola, che nell’occasione faceva le veci del presidente Francesco Nappi, candidato sindaco di Albenga.

“È stato un confronto pacato ma deciso – spiega Nappi – Italia Unita Stop Europa ha rivendicato le problematiche e le difficoltà delle aziende agricole vessate da costi di gestione esorbitanti e imposizioni europee fuori da ogni logica. Abbiamo dato la nostra disponibilità a partecipare, nei prossimi tre anni, ad un percorso che risollevi il comparto agricolo e il Paese Italia in generale”.

“Abbiamo sottolineato come il Governo sia stato assente e compiacente verso l’Europa e come Coldiretti sia più il sindacato del Governo che degli agricoltori visto le posizioni di Prandini e le vicende di Gesmund. Questo è il segnale di lotta che vogliamo lanciare ai cittadini e agli agricoltori, anche quelli liguri che potranno trovare in Italia Unita un valido alleato leale e sincero”.

“Riguardo la Coldiretti di Albenga, consiglio agli agricoltori di valutare se sia una cosa buona rimanere tesserati di un sindacato che, secondo noi, è pro Europa e strizza l’occhio a una politica lontana dal tutelarli. Dunque chiedo ad agricoltori e in generale ai cittadini albenganesi di aprire gli occhi e capire veramente chi è al loro fianco”.