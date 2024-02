Istruzione: anche in Liguria in crescita le iscrizioni a istituti tecnici e professionali, in calo i licei

Liguria. I licei continuano ad avere la maggioranza assoluta dei nuovi iscritti ma sono in calo, mentre crescono gli istituti tecnici (in particolare nel settore tecnologico) e i professionali. È la fotografia panoramica che emerge dai dati del ministero dell’Istruzione sulle iscrizioni alle scuole superiori per l’anno 2024/2025 in Liguria.

A guidare la classifica generale sono ancora una volta i licei col 58,24% dei nuovi iscritti, ma l’anno scorso erano il 61,4%. Quasi tutti gli indirizzi sono in calo: lo scientifico (il più scelto) con le varie opzioni passa dal 24,6% al 23,21%, il liceo delle scienze umane (compresa l’opzione economico-sociale) dal 12,9% all’11,69%, il classico dal 6,9% al 6,5%, l’artistico dal 6,2% al 5,8%, il musicale-coreutico da 1,2% a 1,04%. Cresce solo il liceo linguistico, dal 9,6% al 9,72%. Si conferma sostanzialmente un flop il nuovo liceo del Made in Italy, cavallo di battaglia del ministro Valditara, che raggiunge solo lo 0,11% delle iscrizioni nella nostra regione, attivato solo in due istituti di cui uno a Genova.

Gli istituti tecnici guadagnano oltre due punti percentuali, salendo dal 27% al 29,14%. Balzo in avanti soprattutto per gli indirizzi del settore tecnologico, che passano dal 17,8% al 19,24%: i più gettonati sono sempre informatica e telecomunicazioni (da 4,8% a 5,11%) e trasporti e logistica (da 3,6% a 4,27%). Il settore economico nel complesso passa dal 9,2% al 9,90%.

Chiudono la graduatoria gli istituti professionali che raccolgono il 12,62% dei ragazzi al primo anno, mentre l’anno scorso erano all’11,6%). Al primo posto c’è sempre l’alberghiero (dal 3,5% al 3,87%) seguito dai servizi commerciali (dal 2,4% al 2,67%).

I dati liguri non si discostano molto da quelli nazionali: in Italia i licei continuano a essere preferiti da oltre la metà degli studenti che devono effettuare la scelta, con il 55,63% di domande sul totale delle iscrizioni (l’anno scorso erano al 57,1%). Gli istituti tecnici e i professionali mostrano un trend in crescita: i primi rilevano il 31,66% (contro il 30,9% dello scorso anno) e i secondi il 12,72% (contro il 12,1 % dello scorso anno) delle iscrizioni.