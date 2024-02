Inquinamento, i volontari di Plastic Free iniziano la loro attività a Savona

Savona. Questa mattina nella Sala Rossa del Comune di Savona è stato firmato un protocollo di intesa tra l’Amministrazione e l’organizzazione di volontariato Plastic Free.

In virtù di questo accordo, il Comune supporterà i volontari che organizzeranno attività sul territorio di informazione sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica e di pulizia ambientale.

“La collaborazione con la onlus Plastic Free – è il commento di Barbara Pasquali, Assessore alla Transizione Ecologica – si colloca nel solco dell’alleanza con più soggetti possibili che ha, come obiettivo precipuo, quello di sensibilizzare la cittadinanza sulla tutela dell’ambiente e sul riciclo dei rifiuti. L’Amministrazione accoglie sempre con favore queste proposte”.

“La firma del protocollo d’intesa – dice Barbara Noè, volontaria e referente provinciale di Plastic Free ODV Onlus – è per me motivo di grande orgoglio; con questo accordo oltre a dare un segnale importante nei confronti dell’Ambiente e nella lotta contro l’inquinamento da plastica, si è stretto un rapporto di stretta collaborazione per promuovere diverse attività di sensibilizzazione grazie ad azioni concrete come gli appuntamenti di clean up, le passeggiate ecologiche e gli interventi di educazione ambientale nelle scuole.”

Plastic Free si dedicherà, coinvolgendo in questo anche i cittadini di Savona, ad appuntamenti di pulizia ambientale nelle spiagge e in città; di sensibilizzazione ambientale nelle scuole e nelle università; di segnalazioni di abbandoni illeciti di rifiuti.

Il contributo del Comune sarà quello di supportare i volontari, ad esempio, rimuovendo i sacchi al termine delle pulizie ambientali o autorizzando l’occupazione gratuita di suolo pubblico per l’installazione di stand utili per sensibilizzare i cittadini sul tema.