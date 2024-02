Incontro su “sanità bene comune” ad Albenga, Sereni (PD): “Strada di Toti sbagliata, doveva condividere nostra battaglia anziché fare tagli”

Albenga. “A noi non convince la linea che questa destra sta tenendo rispetto al tema della sanità, né a livello nazionale né a livello ligure. Siamo qui per fare questa battaglia insieme al territorio, per ascoltare i cittadini, gli operatori, gli amministratori locali; siamo qui per sostenere insieme ai territori una battaglia che è anche una battaglia nazionale”. Lo ha affermato ieri sera, ai microfoni di IVG.it, Marina Sereni, responsabile per la sanità del Pd, che ha partecipato all’incontro sul “grande tema della sanità come bene comune” promosso dal circolo ingauno del Partito Democratico.

All’incontro era presente anche il consigliere regionale Roberto Arboscello, il segretario provinciale Dem Emanuele Parrinello, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e diversi esponenti dell’amministrazione comunale e del Pd savonese.

Sereni ha specificato che si tratta di “una battaglia nazionale nei confronti del governo della destra, che con la prima e la seconda Legge di Bilancio del Governo Meloni ha tagliato i fondi per la sanità. Siamo di nuovo tornati sotto il 7% sul Pil. Questo comporta dei tagli, che le Regioni stanno subendo. Il presidente Toti anziché fare con noi la battaglia per chiedere maggiori risorse ha chiesto una strada diversa, che noi non condividiamo e che è quella dei tagli da un lato e della privatizzazione dall’altro. Ma se un ospedale è conveniente per un privato, perché non dovrebbe essere conveniente per il pubblico? Se c’è una struttura nuova, di buona qualità, che può essere rivolta a servire i cittadini perché non si comprende che assumendo personale, organizzando diversamente le risorse che si hanno, può diventare un buon ospedale anche in gestione pubblica?”

“Abbiamo presentato leggi in consiglio regionale, abbiamo chiesto al presidente Toti di votare con noi una proposta di legge rivolta al parlamento perché l’Italia aumenti in maniera consistente il finanziamento sulla spesa sanitaria e aumenti il personale. Dobbiamo togliere il tetto di spesa per il personale in sanità e fare un piano straordinario di assunzioni. Solo così si può risolvere l’emergenza delle liste d’attesa: inutile cercare di risolvere questo problema aumentando le prestazioni comprate dal privato, serve un’immissione di nuove risorse professionali nelle strutture pubbliche. Perché da questo passa l’equità nei confronti dei cittadini. Siamo molto preoccupati del malessere che c’è tra il personale sanitario e delle diseguaglianze che aumentano. Una ricerca del nostro gruppo regionale dimostra che il 7% dei liguri, non avendo risorse proprie, rinuncia a curarsi. E’ un dato anche nazionale”.

“Un partito della sinistra come il nostro non può essere che a fianco dei più deboli”, ha concluso Sereni.

Ivano Mallarini, segretario ingauno del Pd, ha aggiunto: “E’ estremamente importante e un segnale ottimo il fatto che il Pd nazionale, il gruppo regionale e il circolo di Albenga abbiano portato nel dibattito pubblico ingauno il tema della sanità come bene comune. La sanità universale è da sempre uno dei principi fondanti della sinistra e uno dei valori di base del Pd. Essere qui, davanti ad una platea numerosa, a parlare di sanità a 360 gradi in Liguria e ad Albenga, dove il tema è molto sentito dalla popolazione”.

“Abbiamo tutti in mente la marcia per il nostro ospedale, che negli ultimi anni di gestione regionale è stato oggetto di tentativi di privatizzazione che hanno portato solo al depauperamento delle risorse e dei servizi, cose poi ricadute sui cittadini, che non riescono ad avere sevizi adeguati. Questa sera il Pd sta dando un segnale molto forte di vicinanza al territorio e alle persone che vogliono i servizi. E lo sta facendo portando una nuova idea di sanità”.

Il sindaco Riccardo Tomatis ha chiosato: “La sanità è un tema che ad Albenga sta molto a cuore. Qui c’è l’ospedale più nuovo della Liguria, che però viene utilizzato solo in parte. In una serata così vedere il San Carlo praticamente pieno fa capire quanto questo argomento interessi ai cittadini albenganesi”.