Incidente in A10 tra Albenga e Andora, viabilità ripristinata ma traffico in tilt: registrati fino a 14km di coda

Agg ore 13.05 Autostrada dei Fiori informa che è stato risolto l’incidente avvenuto stamane all’interno della galleria Vallon D’Arme, tra gli svincoli di Andora e Albenga, in direzione Genova.

I tecnici e i mezzi di pronto intervento della concessionaria hanno provveduto dapprima allo sgombero della corsia in direzione Italia e, successivamente, allo sgombero della corsia in direzione Francia, consentendo il ripristino della viabilità in entrambi i sensi di marcia.

La situazione della viabilità, tuttavia, resta critica: si segnala una coda di 14 chilometri tra Borghetto e Andora in direzione Francia e una coda di 9 chilometri tra San Bartolomeo e Albenga in direzione Italia.

Albenga. E’ di due feriti il bilancio dell’incidente avvenuto intorno alle 9.30 di oggi sull’A10 tra i caselli di Albenga e Andora. Secondo quanto riferito, sarebbero rimasti coinvolti un mezzo pesante ed un furgone.

Sul posto sono subito giunti l’automedica del 118 e due ambulanze della croce bianca di Andora, oltre ai vigili del fuoco, alla polstrada e al personale di Autofiori.

Le due persone ferite sono state trasferite al Santa Corona di Pietra Ligure una in codice rosso e l’altra in codice giallo.

L’incidente è avvenuto in galleria, nei pressi di un’area in cui è attivo un cantiere e il traffico è dirottato su una sola carreggiata per entrambi i sensi di marcia. Per questo motivo il tratto è stato chiuso temporaneamente e poi riaperto a senso unico alternato.

Sulla tratta si è creata una coda di 5 chilometri verso la Francia e di 7 chilometri verso Genova. Disagi si segnalano anche sulla viabilità ordinaria: a causa dell’incidente, infatti, in molti hanno lasciato l’autostrada per l’Aurelia, su cui al momento il traffico risulta paralizzato da Borghetto verso Albenga.