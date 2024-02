Cairo. Dopo circa 3 ore di super lavoro, i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme divampate all’interno del centro di raccolta, gestito da Iren Ambiente, nella zona di Cairo reindustria a Bragno.

Il rogo si è originato intorno alle 5, con diverse chiamate di emergenza da parte dei residenti della zona allarmati dal denso fumo. È partito, per cause ancora da accertare, all’interno di un capannone, pesantemente danneggiato dal fuoco, contenente la plastica raccolta nella giornata di ieri. Sul posto hanno operato 4 squadre dei vigili del fuoco, con autobotti e mezzi specializzati. Ora sono iniziate le operazioni di bonifica, che saranno piuttosto lunghe.

Sul luogo dell’accaduto, si sono recati tempestivamente anche la polizia locale, i tecnici di Iren ed Arpal ed il sindaco Paolo Lambertini, intercettato dai microfoni di IVG: “La macchina operativa è stata da subito efficiente, sia i vigili del fuoco che i tecnici Iren si sono messi subito al lavoro e la situazione è divenuta presto sotto controllo, anche grazie al muro realizzato proprio per queste evenienze intorno ai capannoni che evita la dispersione delle fiamme in caso di incendio”.

Qualche piccolo disagio per i lavoratori degli stabilimenti vicini al centro di raccolta che, in attesa che le condizioni lo permettessero, sono stati costretti ad attendere il via libera per entrare all’interno delle rispettive aziende.

Bragno, incendio al deposito rifiuti di Iren Ambiente

L’ex sito di Fg Riciclaggi è già stato interessato altre due volte da incendi. Il primo si era verificato nell’ottobre 2015: allora ad andare a fuoco erano stati alcuni container di materassi e rifiuti ingombranti.

Il secondo, il più grave, è quello divampato il 7 gennaio 2018: ci vollero due giorni per domarlo, e le ricadute sul territorio a causa del rischio di inquinamento ambientale furono pesantissime (con scuole chiuse in tutti i comuni limitrofi e numerose analisi per verificare le falde acquifere). Si rischiò addirittura la psicosi, con una epidemia di massa di gastroenterite alla scuola penitenziaria inizialmente attribuita proprio a un possibile inquinamento dell’acqua causato dall’incendio.