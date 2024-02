Incendio al centro di raccolta di Bragno, il gruppo Cairo in Comune presenta una interrogazione

Cairo Montenotte. “Si è appreso dagli organi di stampa e dagli uffici comunali che questa mattina all’alba è divampato un incendio nel deposito rifiuti di Bragno, che ha interessato i rifiuti accumulati in un capannone, costituiti soprattutto da materiale in plastica il sindaco ha dichiarato pubblicamente che sono intervenuti i tecnici di Arpal -il deposito è già stato coinvolto in altri gravi incendi nel 2015 e nel 2018; in particolare in seguito a quest’ultimo vennero chiuse le scuole di Cairo e dei Comuni vicini e allertata la popolazione per il pericolo di sostanze pericolose sprigionate nell’aria e nelle falde acquifere dalla combustione dei rifiuti, per la maggior parte contenenti materiale plastico”. Lo scrive, in una interrogazione, il gruppo di minoranza Cairo in Comune.

“Ciò premesso – spiegano – e al fine di fornire alla popolazione informazioni precise rese in sede istituzionale, i sottoscritti consiglieri comunali Giorgia Ferrari e Silvano Nervi interrogano il sindaco, l’assessore all’ambiente e la giunta per sapere quali sono le verifiche eseguite dai tecnici Arpal e gli esiti delle stesse, sia in riferimento all’inquinamento ambientale sia in riferimento alla salute degli abitanti e dei lavoratori della zona circostante; quali sono le misure adottate dal gestore del deposito rifiuti per la prevenzione degli incendi e per la gestione degli stessi e la messa in sicurezza di persone e luoghi in caso di incidente; se in occasione dell’evento odierno gli enti competenti abbiano verificato il rispetto dei Piani di emergenza previsti dalla legge, nonché l’esistenza e il funzionamento all’interno dell’impianto dei dispositivi antincendio e di un idoneo sistema di videosorveglianza h24 e se vengano effettuati controlli periodici sull’effettiva funzionalità di tali sistemi”.

Il gruppo di minoranza, chiede, inoltre, “se, dopo gli eventi già verificatisi nel 2015 e nel 2018, gli enti competenti abbiano prescritto al soggetto gestore del deposito rifiuti di Bragno l’adozione di maggiori accorgimenti, nonché di ulteriori misure di sicurezza; se il sistema di videosorveglianza esterno già esistente sia idoneo a monitorare il sito nel suo complesso, al fine di prevenire eventuali episodi non solo fortuiti ma anche dolosi e di intervenire in modo rapido anche a salvaguardia delle altre realtà industriali presenti in zona e, in caso contrario, si chiede al Comune di attivarsi in tal senso”, concludono.