In Val Bormida forte nevicata in corso, bloccata la Sp 28 bis a causa di mezzi pesanti in difficoltà

Cosseria. Camion in panne a causa della nevicata che sta interessando le zone collinari della Val Bormida. Ad essere bloccata è la Sp28 bis all’altezza di Montecala, a Cosseria.

Le forti precipitazioni di oggi si sono trasformate in neve soprattutto in alta valle e le zone più nevralgiche hanno subito risentito del maltempo. Come appunto il tratto tra Carcare e Millesimo, dove la circolazione dei mezzi pesanti senza dotazioni idonee ha subito disagi.

Non molti i centimetri di coltre bianca per ora, ma sulle strade con una pendenza significativa il traffico sta subendo dei rallentamenti, e i mezzi spartineve e spargisale sono anch’essi ostacolati dai veicoli fermi.