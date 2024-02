Pietra Ligure. “Giornalisti kapò nazisti” e “Vivi perché liberi” e a fianco il ben noto simbolo, cioè due V sovrapposte a formare una W inscritte all’interno di un cerchio.

La notte scorsa la sede di Edinet srl, società editrice di IVG.it e Genova24, è finita nel mirino dei vandali.

Le scritte, in vernice spray rossa, sono apparse sui muri e sulla porta degli uffici di corso Italia a Pietra Ligure.

I “graffiti” sembrano essere riconducibili al gruppo no-vax e no-green pass “Guerrieri ViVi”, che giusto a fine gennaio aveva colpito anche la sede di Fratelli d’Italia a Finale Ligure e, in generale, ormai da anni ha “firmato” scritte simili in diverse altre località del savonese e non solo.