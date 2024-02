Speciale per i 70 anni della Rai: tra gli ospiti anche Evan Milani, uno dei vincitori del concorso pianistico Città di Albenga 2023

Albenga. Una serata speciale quella di stasera su Rai 1 dedicata ai 70 anni della televisione italiana, che vedrà la presenza dei più amati personaggi televisivi che hanno accompagnato dal piccolo schermo intere generazioni di italiani. A condurre Massimo Giletti che suggella il suo ritorno in Rai con una trasmissione “La tv fa 70” che vedrà tra gli ospiti personaggi entrati nelle case degli italiani in questi 70 anni e che vedrà tra gli ospiti anche il piccolo Evan Milani che a soli 7 anni si è aggiudicato nel 2023 il Concorso pianistico di Albenga per la categoria bimbi.

Meno di un mese fa Isabella Vasile, il direttore artistico del Concorso, dedicato alla memoria della prof.ssa Maria Silvia Folco, ha ricevuto con piacevole sorpresa, una telefonata dalla redazione di Rai1, che le annunciava che il Concorso Pianistico “Città di Albenga” era stato scelto, tra tutti i numerosissimi concorsi per categorie che ormai vi sono in Italia. Al concorso di Albenga, infatti, è stato richiesto di mandare alla Raiuno dei suoi talenti (scelto tra le ultime edizioni del concorso) di età non superiore a 7 anni, che avrebbe omaggiato in Tv Piero Angela, suonando per lui la tanto cara Aria sulla quarta corda di Bach per pianoforte e orchestra, nota per essere stata la sigla di apertura del programma “Quark”.

Tra i vari enfants prodiges che la direzione artistica ha indicato, di questa e delle scorse edizioni, è stato scelto il vincitore di quest’anno della categoria A, Evan Miliani, che abita vicino a Trieste, in una località vicinissima al confine con la Slovenia! Il piccolo Evan, di appena 7 anni, ha avuto solo 10 giorni per imparare il brano per pianoforte ed orchestra, sotto la guida della sua docente Tamara Ražem Locatelli che lo ha saputo preparare in maniera esemplare in pochissimo tempo per un evento così importante.

Grande soddisfazione la prof.ssa Isabella Vasile, direttore artistico del Concorso: “Inizialmente pensavo mi chiamassero per un sondaggio o per qualcosa di simile, mai e poi mai mi sarei aspettata che il nostro concorso pianistico potesse essere stato selezionato, tra tutti i concorsi pianistici d’Italia, dalla Rai per avere da noi un pianista talentuoso dell’età di 7 anni; e concorsi pianistici con categorie giovanili in Italia ce ne sono davvero tanti. Il nostro concorso è stato scelto perché è garanzia di qualità e di serietà. Probabilmente la buona nomea del nostro operato è arrivata fino agli studi Rai di Viale Trastevere. Queste sono le opportunità che il Concorso Pianistico “Città di Albenga” offre a chi vi partecipa!” Evan e la sua famiglia sono ovviamente molto grati per il premio giunto dal concorso di Albenga, ed il piccolo Evan felicissimo di poter suonare con l’orchestra della Rai e di poter conoscere dal vivo tanti personaggi del mondo della TV.

Si uniscono alla gioia del direttore artistico Vasile, per questa bella notizia, il sindaco Riccardo Tomatis e il vicesindaco Alberto Passino: “È una grande soddisfazione per tutta la città che inorgoglisce l’amministrazione e dà lustro al concorso pianistico che da decenni vede la musica protagonista nella città delle torri. La qualità del concorso viene premiata e sarà emozionante per il piccolo Evan che ha vinto la categoria A fino a 7 anni esserne uno dei protagonisti”, concludono.

Lo spettacolo andrà in onda stasera alle 21,30 su Rai 1 e sarà condotto da Massimo Giletti.