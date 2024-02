Il tour di Gianni Alemanno fa tappa in Liguria: a Genova la presentazione del Movimento Indipendenza

Genova. Farà tappa anche a Genova il tour di Gianni Alemanno, fondatore e leader del nuovo movimento politico Indipendenza, di ispirazione sovranista e cattolica, che intende rappresentare l’area a destra della maggioranza di governo.

L’appuntamento è fissato alle 12.30 di martedì 13 febbraio all’hotel Domus Victoria di piazza della Vittoria per un incontro pubblico dal titolo “Mai più sudditi” sul tema “La Liguria e l’Italia nel mondo multipolare”. L’obiettivo principale è proseguire la campagna di tesseramento sul territorio, ma in queste settimane è in corso anche una raccolta firme per sostenere la nascita di uno Stato palestinese con capitale Gerusalemme Est.

All’evento sono annunciati anche Simone Di Stefano, vicesegretario di Indipendenza ed ex leader di CasaPound, e il coordinatore ligure del neonato movimento Alessio Saso, ex consigliere regionale (prima con Alleanza Nazionale, poi coi Popolari) ed ex vicesindaco di Imperia.

Non sarà l’unico appuntamento politico nazionale dei prossimi giorni. Sabato 10 febbraio alle 18.30 all’auditorium dell’Acquario l’ex premier Matteo Renzi, oggi leader di Italia Viva, presenterà il suo nuovo libro “Palla al Centro. La politica al tempo delle influencer” in cui traccia una “terza via tra i populisti del sovranismo come Meloni e Salvini e i populisti della sinistra grillizzata come Schlein e Conte”.