Il sindaco Russo firma la cittadinanza onoraria per ius soli per 69 bambini nati a Savona da genitori stranieri

Savona. Il sindaco di Savona Marco Russo ha firmato questa mattina la cittadinanza onoraria per Ius soli per 69 bambini nati a Savona tra il 21 ottobre 2021 e il 31 dicembre 2022 da genitori stranieri residenti in Italia.

Istituita dal Comune di Savona il 29 marzo 2012 e prevista dal regolamento comunale, quando la giunta era guidata dall’allora sindaco Federico Berruti, è ritornata al centro del dibattito politico due anni fa, con l’approvazione dell’ordine del giorno approvato a maggioranza nel Consiglio Comunale del 29 settembre 2022.

Un atto anche politico: “Era dal 2016 (a marzo, quando era ancora in carica la giunta Berruti) – prosegue Russo – che la nostra città non conferiva questo tipo di riconoscimento che ha anche il valore di pungolo nei confronti del nostro governo, affinché il diritto di cittadinanza venga riconosciuto a tutti i bambini che nascono, vivono, crescono e studiano nelle nostre città, insieme ai nostri figli”.

“Firmare questo provvedimento – spiega il sindaco – anche se ha un valore sostanzialmente simbolico, è stato molto emozionante, perché è uno di quei momenti in cui la politica, quando tratta di diritti e di persone, ha un senso immenso e perché dietro ognuno di quei 69 nomi c’è la storia di una famiglia e la vita di una bambina o di un bambino che arricchiscono la nostra comunità e che saranno i savonesi di domani”.

A fine febbraio nella Sala Rossa del Comune, nel corso di una cerimonia pubblica, verrà conferito a queste famiglie un attestato di benvenuto ufficiale nella comunità savonese.

Due anni in consiglio comunale questo tema è stato al centro di uno scontro politico tra centrodestra e centrosinistra, che aveva proposto l’ordine del giorno con cui il consiglio “si impegnava a inserire il riferimento ai valori dello “Ius Soli” nello Statuto del Comune di Savona, allo scopo di promuovere l’eguaglianza e l’effettiva partecipazione senza distinzione di origine o provenienza”. L’opposizione aveva accusato la maggioranza di essere “distaccata dalla realtà”, ma l’amministrazione comunale sosteneva fermamente che era “un diritto importante”.