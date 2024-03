Calcio, il Savona Fbc è tornato: festeggiano i Pessimi Elementi in via Paleocapa

Savona. Il 29 febbraio, data già di per sé particolare, non sarà a maggior ragione una giornata come le altre per i tifosi del Savona 1907 Fbc.

Il marchio e il logo del Vecchio Delfino erano di proprietà dell’avvocato romano Massimo Cittadino, che dopo una stagione ricca di proclami non aveva iscritto la squadra.

Oggi la dirigenza del Città di Savona è riuscita a riacquistare e riportare sotto alla Torretta un simbolo importante per una città capoluogo.

Il gruppo di Ultras “Pessimi Elementi” ha celebrato la notizia attraverso una storia Instagram, dove si vedono i tifosi festanti in via Paleocapa: “Il Savona football club è tornato”