Il Liguria e nel savonese un patrimonio immobiliare anziano apre alle ristrutturazioni green

Liguria. Un patrimonio immobiliare che negli anni non si è rinnovato e che ora si trova a fare i conti con la riconversione energetica imposta dalla nuova direttiva UE: quello della Liguria e del savonese – secondo i dati Istat del 2022 – risale per il 56,7% a costruzioni antecedenti al 1971, un altro 29,4% tra il 1971 e il 1990, solo il 3% dal 2006 a oggi.

Una anzianità che darà necessariamente stimolo all’avvio delle ristrutturazioni green e agli interventi di adeguamento alle classi energetiche richieste dalla stessa Europa. Nelle prossime settimane, infatti, il Parlamento europeo sarà chiamato a varare la Energy Performance of Building Directive (Epbd), una vera e propria rivoluzione per il comparto immobiliare europeo che prevede la riconversione energetica di 5 milioni di abitazioni soltanto in Italia pari al 51,8% dello stock abitativo del Paese che si trova nelle classi energetiche F e G. Di queste, il 16% dovrà raggiungere le emissioni zero entro il 2033 per salire al 100% di qui al 2050.

Un mercato in espansione, quindi, sul quale sarà possibile risparmiare: secondo l’Ufficio Studi di Telemutuo.it si stima un risparmio fino a 3.000 euro sulla rata di un mutuo ventennale con la ristrutturazione energetica della propria casa.

Ma come mettere in regola il proprio immobile sfruttando i benefici fiscali garantiti dallo Stato? La scelta più immediata è quella di sfruttare i bonus ristrutturazione e quelli energetici previsti dal Governo per recuperare una buona parte dell’investimento. Ma bisogna affrettarsi visto che, a oggi, molti dei benefici fiscali sembrano destinati a ridursi negli anni a venire. A partire dal Bonus Casa per le ristrutturazioni delle abitazioni la cui aliquota passerà dal 50% del 2024 al 36% del 2025 mentre il massimale di spesa scenderà dai 96.000 euro per unità immobiliare di oggi ai 48.000 del 2025.

“Il comparto dei mutui guarda oggi alle opportunità offerte dalla transizione energetica con prodotti mirati per l’acquisto di case green o la riqualificazione e migliorare l’efficienza energetica di immobili già esistenti”, spiega Andrea Pennato, Amministratore Delegato di Telemutuo.it.

“Diversi contratti di finanziamento ipotecario prevedono un TAN (o lo spread in caso di tasso variabile) ribassato anche di 0,20% una volta che si presenta in banca la nuova certificazione attestante la migliorata performance energetica di solito di almeno il 30% rispetto alla condizione iniziale. In questo caso, il beneficio verrà erogato a seguito della presentazione di una nuova certificazione APE attestante la nuova classe energetica raggiunta dall’immobile”.

Tutto questo si traduce in un risparmio considerevole per le tasche dei mutuatari. Secondo le simulazioni di Telemutuo.it, infatti, ipotizzando un finanziamento da 150.000 euro in 20 anni richiesto per l’acquisto di un immobile in classe energetica F/G, la riqualificazione dell’immobile con il recupero di due classi energetiche consente di ottenere un risparmio di 3.000 euro sull’importo complessivo dovuto alla banca.

Mentre su un mutuo ristrutturazione, con importo più contenuto di 80.000 euro, il risparmio sugli interessi sarà di oltre 1.500 euro.

“Ultimamente diverse banche hanno lanciato sul mercato mutui green con spread davvero molto interessanti, con tassi fissi addirittura al 2,55%. Si tratta di un’ottima opportunità non soltanto per chi deve sottoscrivere un nuovo finanziamento ipotecario ma anche per chi ha già in essere un mutuo per l’acquisto di una abitazione con classe energetica elevata che può beneficiare di questi vantaggi economici surrogando i vecchi mutui con quelli nuovi ottenendo un risparmio considerevole”, conclude Pennato.