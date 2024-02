Il gruppo “Più Cairo” interroga il sindaco sulla gestione del bar del tennis club di Vesima

Cairo Montenotte. Ha come oggetto la gestione della struttura bar del tennis club di Vesima l’interrogazione presentata dai consiglieri di minoranza di Più Cairo Fulvio Briano, Renzo Berretta e Alberto Poggio al sindaco Paolo Lambertini.

“A seguito della delibera di giunta numero 13 del 12 febbraio 2022 l’amministrazione ha approvato la scelta di procedere all’affidamento diretto della gestione dell’impianto sportivo del tennis di località Vesima all’Asd Vesima Tennis approvando lo scema di convenzione che ne disciplina i rapporti e demandando agli organi gestionali l’attuazione di tale indirizzo politico. Il 21 dicembre 2022 l’Asd ha chiesto la proroga della gestione dell’impianto includendo l’ampliamento dell’attività al gioco del padel. Con l’illegittima delibera di giunta del 13 gennaio 2023 l’amministrazione ha deciso di accogliere la proposta affidando di fatto senza alcuna evidenza pubblica l’impianto all’Asd Vesima Tennis per altri sei anni prorogabili per pari periodo. Con la determinazione numero 140 del 3 febbraio 2023 il dirigente del Settore Finanziario ha dato attuazione all’illegittimo indirizzo politico della giunta approvando la concessione in gestione dell’impianto e l’annesso atto di convenzione regolante i rapporti con il concessionario”

“Il 28 settembre 2023 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha contestato all’amministrazione di non aver correttamente definito l’operazione economica posta in essere, di non aver correttamente determinato il valore dell’affidamento secondo le norme di legge, di aver effettuato un affidamento in contrasto con il decreto legislativo 1.50/2016 per non aver verificato requisiti esperienziali e la concreta fattibilità della proposta presentata dall’Asd Vesima Tennis. Tenuto conto di questo Anac aveva invitato il Comune ad adottare misure correttive volte a superare le criticità avanzate, dandone comunicazione all’Autorità entro il termine di 30 giorni”.

“Il sindaco del Comune di Cairo ha deciso autonomamente di non ottemperare a quanto disposto da Anac inviando, a sua firma, la comunicazione con cui riassumeva il risultato di gestione economica dei primi mesi dell’Asd Vesima dichiarando che: ‘l’esperienza maturata in questi primi otto mesi dimostra sia il mantenimento dell’attività del tennis sia l’avvio dell’attività del Padel. Il risultato economico complessivo è quello del sostanziale equilibrio entrate/spese; il sostanziale equilibrio comporta altresì che non è errato determinare il valore del contratto sul contributo assegnato dal Comune posto che non si palesano altri elementi economici positivi da considerare al lordo dei costi sostenuti per la gestione’. Abbiamo potuto constatare dalla lettura dei social network come la struttura adibita a bar dell’impianto sportivo di cui trattasi abbia in questi giorni ‘cambiato gestione’. Da notizie assunte si è rilevato come ad oggi la Asd Vesima avesse affidato a terzi la gestione del servizio bar e ristorazione dell’impianto sportivo comunale”.

Alla luce di ciò la minoranza chiede “se sono informati del cambio di gestione del servizio bar-ristorazione dell’impianto e se hanno in questo periodo tenuto riunioni presso il palazzo comunale per discutere di tale cambio di gestione; in caso affermativo quale è stato il contenuto e l’esito di tali riunioni e se è stato redatto un verbale delle riunioni stesse; in base a quale documento contrattuale la Asd Vesima tennis è facoltizzata dal Comune di Cairo a concedere in subconcessione, affitto, comodato d’uso parte degli impianti comunali oggetto di concessione a terzi; in quale passaggio della comunicazione inviata dal Sindaco di Cairo ad Anac il 25 ottobre 2023 è stato affrontato il rendiconto costo-ricavi dell’attività bar-ristorazione del circolo sportivo atteso che a tale data l’Asd Vesima non lo gestiva”.