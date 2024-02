Il dg di Asl2 in commissione consiliare a Savona: “Previsti milioni di investimenti per l’ospedale San Paolo”

Savona. Audizione del direttore generale di Asl2 in commissione consiliare a Palazzo Sisto, dopo la richiesta presentata dal sindaco di Savona Marco Russo. Michele Orlando, neo dg dell’azienda sanitaria savonese, insieme ai dirigenti dell’azienda sanitaria, ha rassicurato il sindaco, gli assessori e i consiglieri presenti: “Previsti milioni di investimenti per l’ospedale San Paolo. E’ previsto l’acquisto di un mammografo, la sostituzione della risonanza magnetica entro ottobre 2024, la sostituzione dell’angiografo in cardiologia nell’ottobre 2024, abbiamo ristrutturato gli ambulatori della libera professione, oltre agli ecografi e alle attrezzature di minore importanza”.

Per quanto riguarda l’edificio: “Sono partiti i lavori di ristrutturazione del monoblocco per importo di 7,7 milioni (quarto, quinto e sesto piano). Poi 8 milioni di interventi strutturale, realizzati 6 posti letto di terapia semiintensiva, e sono iniziati i lavori di ristrutturazione dfel pronto soccorso per 3,3 milioni di euro”.

Oltre a Orlando, il direttore del Dipartimento tecnico sanitario Luca Garra, erano presenti il direttore amministrativo Laura Lassalaz, il direttore sanitario Francesco Sferrazzo, il direttore sociosanitario Monica Cirone. Il direttore Luca Garra è entrato nel dettaglio delle criticità: “Le stiamo affrontando. Per pneumologia abbiamo reclutato 3 infermieri e entreranno in organico due nuovi anestesisti da aprile. Sui primariati aggiungo che solo 5 su 24 sono vacanti, ma nel primo semestre verranno fatti 3 concorsi”.

Il direttore socio sanitario Monica Cirone ha ricordato che in via Collodi ci sarà una delle sei case di comunità della provincia oltre a una delle tre centrali operative: “Svolgeranno un ruolo di backoffice da tramite tra ospedale e territorio”.

I consiglieri hanno evidenziato alcune criticità come la carenza di medici di medicina generale e i tempi delle liste di attesa: “Per alcune visite non è manco aperto il calendario”, ha sottolineato il consigliere Luca Burlando. Il consigliere Angelo Schirru: “La sanità territoriale va rinforzata per dimiuire la pressione sull’ospedale. Il San Paolo è un ospedale che lavora su grandi volumi e questo è un sinonimo di eccellenza”. Poi ricorda la necessità di puntare sull’emergenza-urgenza e il ricorso alla robotica negli interventi chirurgici: “Eì un fiore all’occhiello, sono passati 19 anni da quando abbiamo inaugurato il primo robot, oggi ormai preistorico”. Il consigliere Fabio Orsi ha aggiunto ancora: “Non si deve usare l’alibi della mancanza di risorse”. Il consigliere Aureliano Pastorelli nell’ambito delle liste di attesa ha portato all’attenzione le difficoltà di prenotare in tempi brevi le visite medico sportive.

Il sindaco Marco Russo a conclusione dell’incontro ha detto: “Stiamo lavorando sulla sanità territoriale e sulla razionalizzazione delle sedi e degli spazi. Ci sono i presupposti per cui il casello dedicato per l’ambulanza lo possiamo affrontare efficacemente in tempi abbastanza rapidi e offro la massima collaborazione. E’ stato un appuntamento importante e l’interlocuzione prosegue, fare questo punto della situazione insieme al consiglio periodicamente può essere utile per comunicare con chiarezza obiettivi comunu”.