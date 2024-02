Il colle di Cadibona sempre ostaggio di tir e mezzi pesanti

Quiliano. Siamo alle solite, la Sp 29 del Cadibona, proprio nel centro abitato della frazione quilianese, dove la curva più stretta e insidiosa crea disagi da tempo immemore, continua ad essere ostaggio di pericoli e insidie.

Ma quando in quel punto si incontrano due mezzi pesanti è sempre il destino a far sì che non accada nulla e che schivandosi non si blocchi la viabilità

Si può andare avanti così, con un’unica strada in un tratto appenninico attraversata ogni giorni da migliaia di veicoli, pullman e tir? Non c’è soluzione, per ora, ma il traffico pesante, come scrivono molti lettori, dovrebbe quanto meno essere “filtrato” per scongiurare disagi eccessivi.