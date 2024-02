I lavoratori di Tpl ricordano Stefano Macciò a un anno dalla sua scomparsa: “Sempre con noi”

Savona. Inizia con un peso nel cuore la giornata dei lavoratori di Tpl, ma non solo. È passato un anno, oggi, dalla morte di Stefano Macciò, dipendente dell’azienda di trasporto pubblico, capo officina, tragicamente scomparso al deposito di San Cristoforo.

“Non dimentichiamo Stefano” ci raccontano i colleghi. “Savona 8 Febbraio 2024: Ciao Ste”. Questo hanno scritto i lavoratori di Tpl Linea e la Rappresentanza Sindacale, a un anno dal tragico incidente sul lavoro.

“Ricordiamo con affetto il collega Stefano Macció e la sua famiglia – e aggiungono – con impegno quotidiano e comune per il miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza”.

Sono ripartiti all’alba i motori degli autobus questa mattina, che proprio come tutte le altre non è per chi ha conosciuto e stimato un uomo e un collega da ricordare.