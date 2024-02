Guardie Eco-Zoofile savonesi, nuovi volontari e strumenti a tutela di ambiente e animali

Savona. Bilancio 2023 positivo per le Guardie Eco-Zoofile savonesi, che si occupano di tutelare l’ambiente e gli animali e che secondo la normativa vigente sono pubblici ufficiali, rivestendo la qualifica di Polizia Amministrativa e Giudiziaria in campo Ambientale e Zoofilo.

Nel corso dell’anno, 13 nuovi volontari hanno prestato giuramento in Prefettura a Savona, altri 4 sono stati inseriti nell’associazione e provenienti da altre province, portando ulteriori esperienze e competenze all’interno del gruppo.

“Un’ulteriore dimostrazione del successo delle Guardie Ambientali d’Italia è rappresentata dall’istituzione del distaccamento di Albenga e Loano e dall’apertura di un distaccamento nella provincia di Imperia, con la formazione di quattro aspiranti guardie, ampliando così la presenza e l’azione su un territorio sempre più vasto – afferma il coordinatore provinciale Michael Ferrante -. La formazione è una componente fondamentale per il corretto svolgimento di questa attività e quindi è con grande soddisfazione che nel mese di ottobre ha preso l’avvio un nuovo corso di formazione aspiranti Guardie, questo permetterà di ampliare ulteriormente il novero dei volontari che possono operare a tutela degli animali e dell’ambiente”.

“Per garantire il successo delle operazioni sul campo, è stato necessario l’acquisto del Ponte Radio Mobile e di alcune radio, inoltre è stato necessario l’acquisto dell’automezzo dotato di strumentazione utile per effettuare i necessari interventi in caso di segnalazioni o recupero di animali in difficoltà. Grazie a questi strumenti, le Guardie EcoZoofile potranno svolgere il loro lavoro in modo ancor più efficace ed efficiente” aggiunge.

“Durante il 2023, sono stati percorsi 8.000 km, dove la professionalità delle Guardie di GADIT hanno svolto diverse ore di servizio, intervenendo su circa 80 uscite per segnalazioni o pattugliamenti e occupandosi del recupero di animali in difficoltà: un ringraziamento all’Enpa di Savona per la collaborazione e il sostegno fornito. Grazie a questa sinergia, è stato possibile ottenere importanti risultati, dimostrando come la collaborazione tra diverse organizzazioni sia essenziale per raggiungere obiettivi comuni”.

“Tutto questo e molto altro è stato possibile grazie all’impegno e alla professionalità dei volontari, che svolgono con dedizione una missione di fondamentale importanza per la tutela dell’ambiente e degli animali” conclude il coordinatore provinciale.