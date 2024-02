Green Game Liguria, il 26 febbraio la finale: ecco le scuole savonesi in corsa per la. vittoria

Liguria. La finalissima del “Green Game Liguria” è alle porte e Genova è pronta ad accogliere il prestigioso evento. Il Teatro “Carlo Felice” è già esaurito in previsione dell’arrivo di circa 2000 studenti finalisti provenienti da tutta la regione, che si riuniranno per l’evento il prossimo lunedì 26 Febbraio alle ore 10:30.

Da ottobre, il Green Game ha coinvolto attivamente gli studenti degli Istituti Secondari di II Grado promuovendo corrette pratiche di raccolta differenziata e sostenibilità ambientale. Il road show che ha toccato ogni angolo della Liguria ha riscosso notevole successo, suscitando grande entusiasmo e partecipazione da parte delle scuole coinvolte.

Dopo aver superato una rigorosa fase eliminatoria, rappresenteranno Savona nella Finale: l’Istituto Alberghiero “Migliorini” di Finale Ligure, il Liceo “Arturo Issel” di Finale Ligure, il Liceo “S. Giuseppe Calasanzio” di Carcare, l’I.T.I.S. “Ferraris” di Savona, l’Istituto Tecnico Nautico “L. Pancaldo” di Savona, l’Istituto Tecnico Commerciale “P. Boselli” di Savona e l’Istituto Tecnico per Geometri “Leon Battista Alberti” di Savona.

Le classi finaliste si contenderanno il titolo di Campione Green Game Liguria 2024 e i premi in palio per le prime tre scuole classificate: un contributo per l’acquisto di materiale didattico di € 750,00 per la prima classificata, € 500,00 per la seconda e € 250,00 per la terza. Inoltre, saranno designate le scuole (una per provincia) che rappresenteranno la Liguria nella Finale Nazionale, prevista il 22 Maggio a Roma presso il Teatro Olimpico.

All’evento al “Carlo Felice” saranno presenti il Vice-Sindaco e Assessore all’istruzione del Comune di Savona Elisa Di Padova, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Savona Barbara Pasquali, Massimo Rescigno Assessore Ambiente del Comune di Finale Ligure, Rodolfo Mirri Sindaco di Carcare, Simona Ferro Assessore Politiche Giovanili di Regione Liguria e i rappresentanti dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi promotori dell’iniziativa: Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea.

“Il Green Game rappresenta un’eccellente opportunità per sensibilizzare e coinvolgere gli studenti sui temi della sostenibilità e della corretta gestione dei rifiuti – hanno dichiarato congiuntamente i Consorzi Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea – L’impegno e la partecipazione delle scuole liguri sono stati straordinari, dimostrando un forte interesse e una volontà concreta di contribuire a un futuro più verde. Rendiamo merito agli organizzatori, agli insegnanti e agli studenti che hanno reso possibile la realizzazione di questa bella iniziativa, nonché alle istituzioni che hanno fornito il loro sostegno e patrocinio. Ci congratuliamo con le scuole finaliste, certi che questa esperienza possa ispirare e motivare ulteriormente i ragazzi a impegnarsi nelle buone pratiche di raccolta differenziata”.

Quest’anno il Green Game celebra l’undicesima edizione, consolidando il suo successo dopo le precedenti edizioni nelle Marche, in Puglia, in Sicilia, nel Lazio, in Calabria, in Campania, in Abruzzo, in Molise, in Basilicata e tre edizioni digitali. La metodologia innovativa e coinvolgente utilizzata dagli esperti formatori di Peaktime, Alvin Crescini e Stefano Leva, insieme alle tecnologie interattive impiegate durante la fase di verifica, hanno reso il Green Game estremamente efficace nel coinvolgere le nuove generazioni.

L’undicesima edizione del Green Game gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di Regione Liguria.