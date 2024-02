“Green game Liguria”, I consorzi nazionali premiano i campioni della sostenibilità: il Calasanzio di Carcare in finale

Liguria. Si è svolta lunedì 26 febbraio la Finale “Green Game Liguria” il progetto didattico che ha coinvolto gli studenti liguri sui temi della raccolta differenziata e della sostenibilità ambientale. Le classi finaliste si sono ritrovate al teatro “Carlo Felice” di Genova: 2000 ragazzi pronti a battersi attraverso i famosi quiz del progetto, per un posto sul podio.

Green Game è l’innovativo progetto educativo dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA che ogni anno coinvolge gli studenti italiani sui temi della raccolta differenziata e della sostenibilità ambientale.

La competizione è stata intensa, con una classifica che ha subito continue evoluzioni dopo ogni domanda. Gli studenti, carichi di entusiasmo e determinazione, hanno dato il meglio di sé, dimostrando una preparazione eccezionale.

I vincitori sono stati i ragazzi e le ragazze della 2^E del Liceo “Gian Domenico Cassini” di Sanremo, seguiti dalla 2^C del Liceo “Angelico Aprosio” di Ventimiglia al secondo posto e medaglia di bronzo per la 1^A Scientifico del Liceo “Da Vigo Nicoloso” di Rapallo.

Ai vincitori è stato assegnato un premio speciale, comprensivo di un buono per l’acquisto di materiale didattico e un “pass” per la prestigiosa Finale Nazionale di Roma, in programma il prossimo 22 maggio.

Inoltre voleranno alla Finale di Roma anche le migliori classi per ogni provincia: per Savona la 2^B del Liceo Statale “San Giuseppe Calasanzio” di Carcare; per La Spezia la 2^BTL dell’I.I.S. “Capellini – Sauro”; per Genova la 1^F del Liceo “Da Vigo Nicoloso” di Chiavari e per Imperia la 2^F del Liceo “Gian Domenico Cassini” di Sanremo.

Un doveroso ringraziamento va ad Iren ha che ha svolto un ruolo fondamentale nell’organizzazione e nella promozione dell’iniziativa sul territorio spezzino.

Ottimi i risultati di tutte le scuole di Savona che hanno partecipato alla Finale Regionale: l’I.T.I.S. “Ferraris” di Savona, l’Istituto Tecnico Nautico “L. Pancaldo” di Savona, l’Istituto Tecnico Commerciale “P. Boselli” di Savona, l’Istituto Tecnico per Geometri “Leon Battista Alberti” di Savona, l’I.I.S.S. “Falcone” di Loano e l’I.I.S. “Federico Patetta” di Cairo Montenotte.

Hanno sostenuto, tifato e incoraggiato i ragazzi durante l’evento i rappresentanti dei Consorzi Nazionali: Gennaro Galdo per Cial, Alberto Celotto per Comieco, Chiara Caporizzo per Corepla, Elena Ferrari per Coreve e Roccandrea Iascone per Ricrea.

“Anche l’undicesima edizione di Green Game svoltasi in Liguria si conferma un’iniziativa vincente.” – dichiarano i consorzi – “L’Entusiasmo degli oltre 2000 ragazzi che hanno gareggiato al Teatro Carlo Felice di Genova per la finale ci ha colpiti e riempiti di orgoglio. Ogni anno riscontriamo una sempre maggiore sensibilità dei più giovani verso i temi della sostenibilità e del riciclo e questo è per noi il vero obiettivo del nostro lavoro”.

A fare gli onori di casa è stato l’Assessore all’Ambiente del Comune di Genova, Matteo Campora che ha mostrato un forte impegno e sensibilità verso i temi trattati da Green Game. Tra gli ospiti presenti anche Simona Ferro, Assessore Politiche Giovanili, Scuola e Università di Regione Liguria, Gabriele Reggiardo, Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Genova, Roberto Spera Direttore Generale Amiu, Tiziana Merlino Dirigente Amiu e Daniela Bergamotti di Iren

“Complimenti a tutti i Consorzi per aver portato il Green Game nelle scuole – ha dichiarato l’Assessore Matteo Campora – È difficile avere una platea di questo genere, grazie anche agli organizzatori per il grande lavoro svolto. Quando si fanno queste manifestazioni vuol dire che le giovani generazioni tengono all’ambiente e questo ci riempie di orgoglio e speranza”.

Impeccabili Alvin Crescini e Stefano Leva i formatori di Green Game alla conduzione dell’evento finale che hanno saputo alternare momenti di grandissima concentrazione a momenti di ilarità ed entusiasmo. Lo staff del Green Game ringrazia fortemente tutti i docenti che hanno collaborato al progetto.

L’undicesima edizione del Green Game gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di Regione Liguria e del Comune di Genova.

BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA sono Consorzi nazionali no profit, nati per volontà di legge e si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata. In Italia, mediamente, ogni anno, si producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio. Di questi, il sistema dei Consorzi nazionali, che fa capo al CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ne recupera circa il 78%, vale a dire: 3 imballaggi su 4.