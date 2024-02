Gli specializzandi scagionano Bassetti, l’infettivologo querela il sindacato: “Brutta storia di invidia”

Liguria. Gli specializzandi genovesi “scagionano” Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, finito al centro delle accuse dopo un’intervista a L’aria che tira su La7. L’Associazione liberi specializzandi aveva messo in luce i dati di un questionario anonimo, validati dall’Osservatorio nazionale della formazione medica, secondo cui i giovani medici si dicono in maggioranza costretti a lavorare oltre l’orario dovuto e soprattutto affermano che il tutor non è sempre presente. Affermazioni che sarebbero in contrasto con quanto dichiarato in tv da Bassetti, che adesso però annuncia una querela nei confronti del sindacato.

“Non ci rispecchiamo nell’immagine che è stata attribuita complessivamente alla nostra scuola di specializzazione“, esordisce la lettera firmata dai 15 specializzandi in malattie infettive e tropicali, il cui direttore “è presente costantemente nelle attività cliniche quotidiane”, assicurano.

“Ho dato mandato ai miei legali di adire le vie legali nei confronti della Associazione Als-Fattore2A per la tutela della mia immagine, della scuola di specializzazione che mi onoro di dirigere e di tutti gli specializzandi che vi svolgono quotidianamente l’attività formativa – tuona Bassetti su Facebook -. Davvero una brutta storia fatta di pressapochismo, invidia e non conoscenza dei fatti“.

Nel questionario citato dall’Als l’83,3% dichiara che “è richiesto di lavorare oltre l’orario previsto dal contratto”. I medici non negano del tutto: “È in effetti vero che il nostro orario di lavoro si estende spesso oltre le 38 ore previste. Tuttavia, questo non è l’esito di una pressione da parte dei nostri responsabili, ma una scelta individuale correlata alle attività di ricerca e approfondimento teorico che la nostra scuola ci mette a disposizione. Dai nostri questionari, infatti, si evince che il 100% degli specializzandi è impegnato in attività di ricerca che vengono costantemente proposte come strumento formativo e di accrescimento per il nostro percorso e che reputiamo uno dei valori aggiunti della nostra scuola. Lavorare in ambiente ospedaliero in un momento di crisi del sistema sanitario nazionale richiede spesso un carico di lavoro che riversa su tutte le figure professionali sanitarie, e che rappresenta un problema sicuramente più ampio su scala nazionale e non riguarda soltanto la scuola di malattie infettive dell’Università di Genova”. E i turni di notte? “Non sono previsti nella nostra scuola e non sono mai stati effettuati dagli specializzandi”.

Per quanto riguarda la presenza di un tutor, il 66,6% di noi ha dichiarato che il tutor è spesso presente, il 25% che è presente raramente e l’8,3% mai. “Nella risposta a questa domanda – precisano gli specializzandi – la presenza del tutor è stata interpretata da alcuni di noi come la presenza del tutor universitario che negli anni precedenti veniva assegnato a ogni specializzando e che dovrebbe supervisionare i progetti di ricerca. Al contrario, la nostra attività clinica quotidiana è sempre supervisionata da un medico strutturato presente in clinica che ci affianca nei turni di guardia e nelle attività ambulatoriali e di reparto”.

Gli specializzandi aggiungono poi un elenco di elementi di qualità della scuola diretta da Bassetti: “stimoli di accrescimento e di approfondimento” come “la partecipazione a due giri visite didattici a settimana con il direttore”, momenti di discussione con tutta la clinica, “importanti momenti formativi teorici, che non sono sempre proposti in altre scuole, come Journal Club settimanali e momenti collettivi di condivisione di articoli scientifici”.

Ma allora perché il sindacato degli specializzandi è partito all’attacco di Bassetti? “Nessuno di noi è stato contattato e nessuno di noi ha fatto segnalazioni – precisa Claudia Bartalucci, rappresentante degli specializzandi in malattie infettive dell’Università di Genova -. Io personalmente ho visto il video la sera prima, l’abbiamo visto online, non ne sapevamo niente. Noi consideriamo la scuola di Genova un’ottima scuola soprattutto sul piano formativo. Le risposte al questionario risultano fuorvianti. Il tutor clinico è sempre presente nelle nostre attività quotidiane e fanno sempre supervisione alle nostre attività di guardia e di routine, a volte ci sono due medici. Per quanto riguarda le ore di lavoro, è il contesto sanitario emergente che porta a farlo e che riguarda tutti i sanitari. Studiamo molto per l’esame, facciamo molta ricerca e questo ci porta ad estendere l’orario di lavoro”.

“Ricevuta la lettera dell’Associazione liberi specializzandi ho effettuato una verifica presso le scuole di specializzazione presenti all’interno del policlinico San Martino di Genova – interviene l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – e mi sono premurato di sentire personalmente il presidente dell’Osservatorio regionale delle scuole di specializzazione e preside della Scuola di scienze mediche e farmaceutiche dell’Università di Genova, Piero Ruggeri. Da questo approfondimento è emerso il sostanziale rispetto di tutte le norme in merito al tutoraggio. Va considerato che l’affiancamento al medico in formazione nelle aziende ospedaliere universitarie viene effettuato sia da personale universitario, che rappresenta peraltro una piccola percentuale rispetto al totale, sia da personale ospedaliero. Il tutoraggio squisitamente universitario è relativo prevalentemente agli aspetti di didattica e soprattutto di ricerca mentre la crescita professionale dei medici in formazione nelle attività quotidiane viene svolta in gran parte dal personale ospedaliero che è pienamente integrato all’interno delle scuole di specializzazione”.

Ma il sindacato degli specializzandi non si arrende e definisce “vergognoso un direttore di scuola di specializzazione che minaccia di querelare dei giovani medici solo perché hanno osato chiedere spiegazioni per dei questionari ufficiali del ministero. Non ci fermiamo, andremo avanti in ogni caso in tutte le sedi finché la verità non sarà appurata. Pretendiamo il rispetto della legge sulla formazione medica e pretendiamo che i genovesi siano curati nel rispetto delle norme”.