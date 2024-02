Giorno del Ricordo: nel savonese le iniziative per conservare la memoria di tutte le vittime delle foibe

Savona. La legge che istituisce il “Giorno del ricordo” è stata approvata dal Parlamento italiano nel 2004. Viene celebrata il 10 febbraio di ogni anno con lo scopo di conservare “la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale italiano. Si chiamano foibe le cavità naturali, profonde anche centinaia di metri, che esistono nella regione del Carso, a cavallo tra il Friuli-Venezia Giulia e le odierne Slovenia e Croazia. Lì, a partire dal crollo del regime fascista nel 1943, furono compiuti massacri contro la popolazione italiana a opera dei partigiani (sostenitori) comunisti iugoslavi del maresciallo Tito. Si stima che, alla fine, gli esuli italiani furono almeno 250mila.

A ricordare il significato di questa giornata e, più in generale, la portata della tragedia delle Foibe è l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia: “L’Italia i totalitarismi del ‘900 li ha conosciuti tutti. Per più di vent’anni ha subito il fascismo; per venti mesi ha sofferto, in modo diretto, il nazismo. E poi ha sperimentato il comunismo: in alcune parti del suo territorio, per periodi diversi. È successo agli italiani di quei territori poi passati alla Jugoslavia, è successo pure agli abitanti di Trieste e della attuale Venezia Giulia. Perché, non va mai dimenticato, non tutta l’Italia è stata liberata il 25 aprile: Trieste ha visto la libertà solo il 12 giugno 1945. In mezzo ci stanno i terribili 40 giorni, con le Foibe triestine e del Carso, Basovizza, Monrupino, Abisso Plutone e tante altre.”

“C’è motivo di parlarne, è opportuno e necessario celebrare il Giorno del Ricordo, molta gente queste cose ancora non le sa. O non vuole saperle. Perché riconoscere quel po’ di comunismo che abbiamo assaggiato ci costringe a fare i conti con tutti i totalitarismi, mentre a molti è più funzionale menzionarne solo alcuni. Fa ancora comodo a certi ambienti giustificare (il giustificazionismo, appunto) il fenomeno delle Foibe come una reazione, per quanto riprovevole, alle malefatte del fascismo italiano sulle popolazioni slave. Da cui l’alibi ‘Non avremmo avuto le foibe se non ci fosse stato il fascismo’. Ma è facilissimo smontarlo: non ci sarebbe stato un Esodo di 350mila persone solo per la paura di essere infoibati. Le Foibe, le sparizioni, le liste di proscrizione e le fosse comuni, le deportazioni e i lavori forzati, tutto questo dopo i primi mesi poco a poco si ridusse fino ad una normalità che sul lungo periodo poteva pur essere accettabile”.

“Perché allora l’Esodo? Perché rinunciare a tutti i propri beni, alla casa, al podere, all’azienda, alle relazioni, perché, insomma, accettare di perdere tutto? Si andava via anche e soprattutto per ‘la ripulsa verso le radicali trasformazioni introdotte nell’economia (…) per il deteriorarsi delle condizioni di vita, tipico dei regimi socialisti’ (dalla Relazione della Commissione congiunta storico-culturale italo slovena, 1993). Meglio provare a ripartire da zero in un paese dove però vige lo Stato di diritto, la divisione dei poteri, l’economia di mercato, la proprietà privata, piuttosto che vivere nel socialismo. Scelsero l’Occidente, con tutti i suoi difetti”.

Anche nel Savonese si ricorda questa triste e drammatica pagina di storia con numerose iniziative.

SAVONA

Sabato 10 febbraio alle 18 presso il monumento ai caduti di piazza Mameli verrà officiata un cerimonia ufficiale. A seguire, alle 18.30, nella chiesa di San Domenica, santa messa celebrata del vescovo Calogero Marino.

Domenica 11 febbraio, sempre a Savona, alle 10.30 in Sala Rossa conferenza dal titolo “Verità Negate” con il giornalista, scrittore e corrispondente di guerra Fausto Biloslavo.

Sabato 2 marzo alle 18 in Sala Rossa “L’esodo dimenticato” parole, suoni, immagini di chi abbandonò le terre dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia; il pomeriggio è a cura di Matteo Peirone, esule di seconda generazione, insieme con Linda Campanella, Arianna Menesini (violoncello), Andrea Albertini (pianoforte), G. Penna dell’Istituto Regionale per la Cultura Istriano-Fiumano-Dalmata di Trieste e G. Bianchi voce narrante.

ALBENGA

Domenica 11 febbraio alle 17.30 nell’auditorium di Palazzo Oddo in via Roma conferenza dal titolo “Verità Negate” con il giornalista, scrittore e corrispondente di guerra Fausto Biloslavo. Dopo i saluti delle autorità, seguirà l’introduzione di Valter Lazzari, presidente del comitato provinciale dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e segretario del Raggruppamento Ingauno Volontari della Libertà-FIVL.

LOANO

Lunedì 12 febbraio alle 8.30 presso la sala consiliare di Palazzo Doria a Loano, in occasione del Giorno del Ricordo delle Foibe e dell’Esodo giuliano-dalmata si terrà una conferenza sulle Foibe a cura dell’Associazione Nazionale Venezia-Giulia e Dalmazia. Ospite il giornalista corrispondente di guerra Fausto Biloslavo, che terrà agli studenti dell’istituto Falcone una lezione (aperta a tutti) su “Foibe : dalle esumazioni del 1943-45 alle recenti scoperte su tutto il territorio sloveno”. Biloslavo parteciperà inoltre alla cerimonia commemorativa, col sindaco e tutte le autorità militari e civili, della deposizione di una corona al Monumento ai Caduti.

Fausto Biloslavo da quarant’anni scrive da tutti i teatri di conflitto. Aveva iniziato precocissimo la carriera, come freelance nella guerra del Libano del 1982. Fu in Afghanistan al seguito dei mujaheddin (intervistò il leggendario comandante Massud), e venne incarcerato per sette mesi. Poi presente su pressoché tutte le situazioni di crisi internazionali: Croazia, Bosnia, Kosovo, Irak, Libia (l’ultima intervista italiana a Gheddafi), fino ai giorni nostri, Ucraina, Gaza. Ha collaborato con Avvenire, TG1, Panorama, L’Europeo, Epoca. Ora lavora o collabora per Il Giornale, Panorama TG5, Studio aperto, TGcom24, Sky TG24 e altre testate. Fra le altre opere ha scritto “Prigioniero in Afghanistan” (1989), “Le lacrime di Allah, vent’anni di guerra in Afghanistan” (2002), con P. Quercia “Il tesoro dei pirati. Sequestri, riscatti, riciclaggio: la dimensione economica della pirateria somala” (2013), con R. Pelliccetti “I nostri marò. 2012-2013 odissea in India” (2013), con G. Micalessin “Guerra, guerra, guerra” (2018), “Ucraina: nell’inferno dell’ultima guerra d’Europa” (2022). Biloslavo non è solo figlio di esuli, la sua famiglia è profondamente ferita dalle vicende di quegli anni: il nonno materno Ezechiele fu infoibato. Ecco la ragione del suo impegno, ecco perché sulla tragedia delle Foibe e dell’Esodo ha scritto, insieme con Matteo Carnieletto, “Verità infoibate”, un volume ad un tempo agile ma esaustivo perché riesce a trattare non solo i fatti di allora ma pure le più recenti, raccapriccianti scoperte di fosse comuni in Slovenia. “Verità infoibate” è insomma un piccolo trattato sull’argomento. Oltre alla possibilità che il pubblico avrà di acquistarlo, l’editore ne omaggerà alcune copie per le biblioteche delle scuole.

L’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (Anvgd) è la prima associazione a carattere nazionale sorta nel 1947, con lo scopo di raccordare e organizzare le decine di migliaia di profughi provenienti dai territori della Venezia Giulia e Dalmazia; e lavora ancora oggi, attraverso una vasta rete organizzativa e associativa di comitati e di delegazioni. La legge 92/2204 è stata, via via negli anni, integrata da una serie di atti istituzionali e disposizioni normative che permettono di darle piena attuazione. Negli organismi attuativi di tali atti l’Anvgd svolge un ruolo preminente. L’Anvgd fa parte del gruppo di lavoro composto di Ministero dell’Istruzione e Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati che ha approvato le “Linee Guida per la didattica della Frontiera Adriatica” poi emanate il 20 ottobre 2022 dal ministro Patrizio Bianchi. Inoltre è parte sia del tavolo di coordinamento Governo-Associazioni Esuli Fiumani, Istriani e Dalmati sia del Comitato di Coordinamento per le celebrazioni del Giorno del Ricordo, entrambi istituiti presso la Presidenza del Consiglio, in particolare quest’ultimo con lo scopo di “assicurare un’efficace e coordinata programmazione delle iniziative e delle cerimonie proposte dalle amministrazioni”. Il Comitato di Coordinamento celebrazioni (istituito con Dpcm 8 febbraio 2023), presieduto dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, è composto dai rappresentanti di una serie di ministeri pertinenti e da rappresentanti designati di associazioni di Esuli, individuati in un elenco definito. Di tali associazioni l’unica presente sul territorio di questa provincia è Anvgd. Essa ha un suo comitato provinciale in Savona che da anni si rapporta con le competenti strutture della Prefettura, nonché del Comune capoluogo.

VADO LIGURE

Il 9 febbraio alle 10 presso il monumento ai caduti nei giardini pubblici lungo la via Aurelia si terrà una cerimonia di commemorazione. Dopo l’Inno nazionale, la deposizione della corona, la benedizione e il silenzio d’ordinanza interverranno Maurizio Gatto, commissario straordinario del Comune di Vado; Valter Lazzari, residente del comitato provinciale dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia; Simone Falco, presidente della sezione di Savona e Imperia dell’Aned; ci saranno anche gli studenti dell’istituto comprensivo di Vado Ligure.

Dal 9 al 23 febbraio a Villa Groppallo a Vado Ligure sarà allestita la mostra “Il giorno del ricordo” visitabile dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 e domenica dalle 15 alle 18.

VARAZZE

“Il Giorno del Ricordo” è una solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno, che ricorda i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata. Varazze rende omaggio con un appuntamento insieme ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado Fabrizio De Andrè, venerdì 9 febbraio 2024 alle 10, nella sala consiliare del Comune. Un evento fortemente voluto dall’amministrazione Comunale di Varazze.

Il parlamento italiano ha istituito nel 2004 la celebrazione di una giornata del ricordo per commemorare le Foibe e l’esodo degli italiani dall’Istria, Fiume e dalla Dalmazia. Il giorno scelto è stato il 10 febbraio anniversario del trattato di Parigi che nel 1947 assegnò l’Istria, agli Jugoslavia.

“Questi drammatici avvenimenti formano parte integrante della nostra Nazione – afferma l’assessore alla Cultura Mariangela Calcagno – e devono essere radicati nella nostra memoria, ricordati e spiegati alle nuove generazioni. Le tragedie del passato non si devono ripetere in futuro, e come dice l’articolo della costituzione – conclude l’Assessore – l’Italia ripudia la guerra, l’Italia dà fiducia nella libertà e nella comprensione”.