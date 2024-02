Giorno del Ricordo, il racconto di una figlia di esuli istriani: “Costretti a lasciare la loro terra per continuare a vivere e essere liberi e italiani”

Savona. Oggi, sabato 10 febbraio, si celebra il “Giorno del Ricordo“, la solennità italiana che ricorda i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata.

Istituita con la legge numero 92 del 30 marzo 2004, vuole “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.

Si chiamano foibe le cavità naturali, profonde anche centinaia di metri, che esistono nella regione del Carso, a cavallo tra il Friuli-Venezia Giulia e le odierne Slovenia e Croazia. Lì, a partire dal crollo del regime fascista nel 1943, furono compiuti massacri contro la popolazione italiana a opera dei partigiani (sostenitori) comunisti iugoslavi del maresciallo Tito. Si stima che, alla fine, gli esuli italiani furono almeno 250mila.

In questa giornata, riceviamo e pubblichiamo la lettera di Rita, figlia di esuli dell’Istria e del Quarnero che dopo aver abbandonato le loro terre di origine sono giunti a Genova e poi a Savona: “I miei genitori, dopo la fine della seconda Guerra Mondiale, furono costretti ad abbandonare la loro terra per continuare a vivere e ad essere liberi e italiani. Durante la guerra mio padre fu catturato dai partigiani di Tito dopo l’affondamento del motoveliero di famiglia e costretto ad arruolarsi: per due anni visse gli orrori della guerra in prima linea poiché aveva il compito di togliere le mine per consentire l’avanzata partigiana. Di quel periodo mi raccontò i suoi ricordi che rappresentano la sua storia personale, ma anche la memoria collettiva di un popolo che ha sofferto molto per conservare la propria italianità e identità”.

Come ricorda Rita, il “Giorno del Ricordo” è dedicato “ai martiri delle foibe, agli italiani che persero la propria vita o furono obbligati ad abbandonare tutto, una dolorosa pagina della nostra storia che per troppo tempo è stata nascosta. Si tratta della dignità di un popolo, delle vittime innocenti di ogni età che persero la vita per quell’ideale di Patria che forse oggi abbiamo un poco perso di vista, si tratta di ridare la voce a chi non può più parlare per difendere la verità. Io ho cercato di tramandare la testimonianza della mia famiglia attraverso i miei scritti, poesie e un romanzo dedicati ai miei cari e a quei luoghi dove abita il cuore”.

E proprio per tramandare la memoria, Rita ci invia la poesia che ha composto per il suo papà “che mi sorride da lassù; è per lui e per la gente di quella terra così martoriata che ha scritto con lacrime e sangue una delle pagine più tristi della nostra storia”.

Le tue mani si fanno inafferrabili

E ti penso sai,

ora che sei tornato al tuo mare,

una rotta segreta in un carteggio di stelle

e le vele spiegate al vento lieve della sera.

Si snoda lentamente il filo sottile dei ricordi,

quel presagio d’inverno nei tuoi occhi

e nostalgia di carezze,

ma le tue mani si fanno inafferrabili,

ombre dolci nell’infinito silenzio della notte.

Era lontana la tua terra

e quelle pietre scolpite dal tempo,

le case sulle rive aperte a un vento di mare

e il profumo di salvia e di lavanda

lungo i fianchi morbidi delle colline.

L’aria fredda feriva il viso

come quella parola, “esuli”, sigillo di dolore,

onda amara su rive abbandonate.

E così diventaste polvere

sparsa agli angoli del mondo,

un grido annodato in gola

mentre una nave vi consegnava

alla salvezza su moli sconosciuti e gelidi.

Gemevano i ricordi dalla terra lontana,

un canto triste s’alzava a sera

e solo nell’amore di una parola

viveva ancora quel mondo.

A un altro focolare pensavi padre

e negli occhi annegava il mare,

ma per un antico pudore

rimanevi in silenzi assorto

e non volgevi lo sguardo verso il celeste del tramonto

dove, oltre un’ombra di luce,

apparivano le case bianche sui moli addolorati.

Ora un’altra terra ti accoglie,

un approdo di stelle

in quiete di onde assonnate

e sei per me soffio e pura luce

nell’aria immobile di un nuovo giorno.