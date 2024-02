“Giorno del Ricordo” a Loano, successo per la conferenza del giornalista Fausto Biloslavo con gli studenti del Falcone

Loano. Si è conclusa con un “pienone” di studenti la quarta giornata de “La memoria e il ricordo”, il ciclo di incontri e appuntamenti promossi dall’amministrazione comunale di Loano per celebrare la “Giornata della Memoria”, la ricorrenza internazionale che il 27 gennaio di ogni anno commemora le vittime dell’Olocausto, e il “Giorno del Ricordo”, la solennità nazionale che il 10 febbraio ricorda i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata.

Nell’ambito delle celebrazioni per il “Giorno del Ricordo”, questa mattina il noto corrispondente di guerra televisivo e della carta stampata Fausto Biloslavo ha incontrato duecento studenti dell’istituto Falcone di Loano.

“Il giornalista – spiega Valter Lazzari, presidente del comitato provinciale di Savona dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, che ha organizzato l’incontro insieme alla Federazione Italiana Volontari della Libertà – si è stupito e complimentato per le domande ‘sveglie’, a smentita di un luogo comune che vorrebbe i ragazzi ignari e per di più sufficienti rispetto al passato e alle sofferenze delle guerre. Anzi, qualcuno di essi era indispettito per i decenni di oblio e negazionismo che la vicenda ha subito”.

“Non sono mancate le domande sull’oggi e sui rischi che Biloslavo corre quando è in missione. I ragazzi hanno voluto che raccontasse per intero l’episodio dei suoi sette mesi di detenzione nelle carceri afgane con relativi pestaggi e quel criticissimo momento in cui stava per essere ucciso a sangue freddo”.

“Siamo meravigliosamente fortunati di vivere in un paese che da 80 anni è in pace”, ha detto Biloslavo, il cui nonno Ezechiele è stato infoibato per un caso di omonimia.

Dopo la conferenza, Biloslavo ha partecipato alla cerimonia di posa di una corona al monumento ai caduti sulla passeggiata a mare.

Ieri Biloslavo aveva tenuto conferenze ad Albenga (presso l’auditorium San Carlo) e a Savona, in una Sala Rossa, con non meno di 40 persone in piedi e fin sull’uscio. Le celebrazioni erano iniziate il 9 a Vado Ligure, dove la città ha onorato le Foibe e l’Esodo per la prima volta dall’istituzione della ricorrenza. Il momento più solenne, con prefetto, sindaco, autorità militari e associazioni d’arma è stato sabato 10 febbraio in piazza Mameli e alla messa, accompagnata dalla Corale Alpina Savonese.

A Vado Villa Groppallo ospita la mostra del “Girono del Ricordo” sino a venerdì 23 febbraio. Visite guidate per gli studenti delle seconde e terze classi della locale scuola media (è aperta dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, domenica dalle 15 alle 18).