Giornata per la Vita, il vescovo Guglielmo Borghetti incontra i volontari del Centro Aiuto Vita Ingauno

Albenga. Oggi, domenica 4 gennaio, si celebra a livello nazionale la Giornata per la Vita.

Ad Albenga, il vescovo Guglielmo Borghetti ha voluto celebrare una messa in questa giornata particolare. Ospiti della funzione, nella chiesa di San Bernardino, anche i volontari del Centro Aiuto Vita Ingauno.

“Nell’omelia, in una chiesa piena di bambini e famiglie, il vescovo ha chiesto tutti i presenti di rispettare lavVita a tutte le età e in tutte le sue forme, dall’inizio fino alla sua naturale conclusione – spiega Ginetta Perrone, responsabile del Cavi ingauno – Infine ha ringraziato tutti i centri diaAiuto presenti sul territorio nazionale, e in particolare quelli di Albenga e Imperia, attivi nella nostra diocesi, per il loro operato.

Ginetta Perrone ha ringraziato il vescovo “per il suo aiuto e il suo sostegno, spiegando alle persone presenti che l’associazione si occupa di sostenere le mamme di fronte ad una gravidanza disagiata dal punto di vista economico venendo loro incontro per affrontarla più serenamente. Lo scorso anno il Centro Aiuto Vita ingauno ha aiutato 79 mamme dall’inizio della gravidanza fino ai tre anni di vita del bimbo”.

Alla fine della messa, come in molte altre parrocchie, sono state distribuite le primule, simbolo della vita nascente.