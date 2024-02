Giornata internazionale contro l’epilessia, Viale (Lega): “Aumento del 50% della copertura dei servizi”

Liguria. “Il 12 febbraio molte fontane della Liguria, fra cui anche quella di Piazza De Ferrari, a Genova, si sono tinte di viola per celebrare la Giornata internazionale contro l’epilessia, grazie alla sensibilizzazione delle associazioni che si occupano di questa patologia”. Lo dice in una nota Sonia Viale, consigliere regionale della Lega in Regione Liguria.

“Oggi – spiega -, in Consiglio regionale, è stato votato all’unanimità il mio Ordine del giorno che individua le iniziative che la nostra Regione può mettere in campo”. L’epilessia, come evidenzia il documento, è una malattia neurologica caratterizzata da episodi ricorrenti di attività cerebrale anomala, ovvero cariche elettriche incontrollate dei neuroni, che provocano alterazioni dello stato di coscienza, movimenti involontari, convulsioni, perdita di coscienza. Gli episodi possono variare per gravità e frequenza da persona a persona, ma portano indistintamente gravi difficoltà a tutte le persone che ne sono colpite e che sono spesso soggette a discriminazioni, andando incontro a gravi difficoltà per quanto riguarda l’istruzione, l’occupazione, la vita affettiva, lo sport e la gestione del tempo libero. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, all’obiettivo 5 del Piano IGAP (Global Action Plan for Epilepsy 2021/2031) ha previsto che a partire dal 2021 ed entro il 2031 in ogni Paese aderente sia aumentata del 50% la copertura dei servizi per le persone affette dall’epilessia, oltre che adeguare la propria legislazione nazionale affinché i diritti delle persone epilettiche vengano garantiti, aumentando inoltre la conoscenza generale di tale malattia. L’epilessia rappresenta una priorità di salute pubblica perché non solo ne soffrono 50 milioni di persone nel mondo, di cui oltre 600.000 in Italia, ma presenta un rischio di morte tre volte superiore alla popolazione generale”.

“L’elaborazione di un Piano Diagnostico Terapeutico e Assistenziale per l’epilessia (PDTA) consentirebbe a chi soffre di questa patologia di poter trovare nelle singole aziende sanitarie della Regione l’approccio terapeutico più appropriato e di individuare le migliori opzioni diagnostiche e terapeutiche, favorendo l’accesso tempestivo alle cure e una gestione standardizzata dell’assistenza sanitaria fornita. “Con l’Ordine del giorno, approvato all’unanimità dall’Assemblea legislativa della Liguria, abbiamo chiesto che la Regione si faccia parte attiva presso la Conferenza Stato – Regioni affinché venga promosso e dato attuazione al Piano IGAP, con particolare riferimento a quanto espresso dall’obiettivo 5 e a formulare, sentita la Commissione consiliare competente, un PDTA che veda l’ ausilio di un Gruppo di Lavoro Multidisciplinare formato da neurologi e neuropsichiatri infantili, figure tecniche di gestione e organizzazione, oltre che i rappresentanti dei portatori di interesse”, conclude Viale.