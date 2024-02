Ginnastica Ritmica: Federica Baldini oro al Winter Queen Cup in Spagna

Dal 26 al 28 gennaio a Platja d’Aro, in Spagna, l’Asd ArteGinnastica ha partecipato all‘International Tournement Winter Queen Cup, un importante Torneo Internazionale in cui hanno gareggiato ginnaste di diverse nazioni.

Tra loro, come rappresentanti Italiane, sono scese in pedana proprio loro, le ginnaste dell’Asd ArteGinnastica, settore della Polisportiva del Finale Asd.

Durante le gare di altissimo livello tecnico, le atlete dell’ArteGinnastica si sono distinte con ottimi risultati e riconoscimenti:

– Alice Parodi, classe 2011, conquista Bronzo alle clavette e vince la fascia di Miss Grace;

– Letizia Zanolla, classe 2010, scala il sesto posto nella classifica generale su oltre 30 ginnaste in gara;

– Ginevra Viola, classe 2009, ottiene il Bronzo alle clavette, al quale aggiunge anche un’ottima prestazione alla palla, dimostrando il suo forte carattere;

– Francesca Bruzzo, sempre classe 2009, vince la fascia di Miss Elegance, grazie alle sue bellezza e tenacia dimostrate così anche in campo internazionale;

– Federica Baldini, classe 2007, nella categoria Senior, conquista l’Oro alla palla, il Bronzo al cerchio con un punteggio altissimo e il 6^ posto nella classifica All Around, contro ginnaste più grandi e con più esperienza.

Tantissimi i complimenti che queste giovani atlete hanno ottenuto in campo dalla giuria, dalle tecniche, e al loro ritorto, da tutta l’ArteGinnastica, alla quale si unisce con piacere ed orgoglio anche la Polisportiva del Finale.