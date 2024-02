Genova capitale dello sport 2024, la presentazione a Roma. Il sindaco Bucci: “A giugno inauguriamo il palasport”

Roma. Oltre 100 eventi, 32 discipline, 28 federazioni coinvolte, migliaia di atleti, accompagnatori e visitatori previsti in città in questo 2024 in cui Genova sarà capitale europea dello sport, titolo che il capoluogo ligure si è aggiudicato nel 2019 insieme a Glasgow, in Scozia.

Il programma delle iniziative è stato presentato, dopo la cerimonia a palazzo Tursi di qualche settimana fa, anche a Roma nella sala stampa dello Stadio Olimpico alla presenza dei ministri del turismo e dello sport, Santanché e Abodi, e dei vertici di Coni e di Sport e salute spa, l’azienda del ministero dell’economia che si occupa in investimenti in ambito sportivo.

“Lo sport aiuta le persone a costruirsi il futuro, è stato così nella mia vita e sono contento di poter fare la stessa cosa per i cittadini di Genova e di tutta Italia” ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci, che a margine dell’incontro ha anche confermato l’inaugurazione a giugno del rinnovato Palasport al Waterfront Levante: “Questo sarà uno spazio importante, in dialogo anche con il mare, e che ci darà la possibilità di organizzare grandi cose”. Come noto il progetto di restyling del Palasport è portato avanti dalla società privata che sta curando l’operazione immobiliare di tutto il quartiere fieristico, la Cds holding.

“E’ la prima volta che vengo allo stadio Olimpico – aggiunge Bucci – è proprio bello ve lo invidio, c’è tanto spazio, noi a Genova abbiamo il mare, possiamo dire che è il nostro stadio Olimpico. Genova città dello sport rappresenta tantissimo, è un evento per tutti gli sport anche quelli sull’acqua, vogliamo che diventi una occasione per tutti, avremmo tanti atleti, turisti e tantissime persone, migliaia, Genova capitale dello sport sarà un’occasione in termini economici e occupazionali, ma ricordo anche che per un’amministrazione investire sullo sport significa anche investire sui propri cittadini del futuro”.

Bucci ha accennato anche alla questione della ristrutturazione dello stadio Luigi Ferraris: “Ho incontrato le società e ho chiesto di avere i progetti entro fine febbraio – ha detto – in realtà li avrei voluti ieri ma bisogna andare avanti, vogliamo arrivare pronti agli Europei di calcio del 2032”. Tuttavia, con l’assegnazione della competizione in tandem a Italia e Turchia gli stadi scelti nel nostro Paese saranno 5 anziché 10 ed è probabile che Genova esca dalla lista stilata dalla Fgic nel momento della candidatura.

“Genova negli ultimi anni sta facendo un lavoro straordinario, un contributo all’ingresso dello sport in Costituzione e questo suo calendario di eventi lo dimostra” ha detto il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi. “C’è una progettualità futura a prescindere da Pnrr – ha spiegato – e questo vale anche per le scuole, la Liguria ad esempio è la prima regione in termini di presenza di palestre nelle scuole, 60% di media contro il 40% dell’Italia e su 108 province, Genova è ben posizionata nell’indice di sportività”.

“Il concetto di avere una capitale europea dello sport è questo: partire dallo sport per tutti diffondendo la cultura sportiva per arrivare ai vertici. Noi dell’alto livello stiamo raccogliendo grandi successi, ma devono essere confermati, anche perché siamo nell’anno olimpico”, ha dichiarato Giovanni Malagò, presidente del Coni.

“Questa giornata è un successo per la città, per la Regione e per quel movimento, non solo sportivo, sempre generoso con il mondo olimpico e paralimpico per la natalità di tanti nostri atleti”, ha commentato Luca Pancalli, numero uno del Cip, durante la presentazione di Genova come capitale europea dello sport.

“Genova come capitale europea dello sport è un’occasione per sviluppare il territorio”, le parole di Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute. “Con la Liguria, noi di Sport e Salute abbiamo ormai un rapporto di collaborazione consolidato e che si sviluppa sempre di più, hià solo per l’impiantistica in Liguria, insieme a Regione e amministrazione comunale, abbiamo investito circa 36 milioni di euro”, ha aggiunto. Poi ancora: “Posso anche annunciare che a luglio con la Fito ospiteremo e organizzeremo un torneo di padel”.

Alla presentazione anche le assessore regionale e comunale allo Sport Simona Ferro e Alessandra Bianchi: “Gli oltre 100 eventi in cartellone, che la presentazione di oggi ci ha consentito di far conoscere al grande pubblico, metteranno insieme tante discipline sportive, diverse tra loro, che vedranno tanti scenari, anche all’aria aperta, sul mare, con il comune denominatore dei valori che la pratica sportiva porta con sé, a ogni età e per tutti, ognuno con le proprie abilità”.