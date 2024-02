Gemellaggio Quiliano-Ajdovščina, due ragazzi di allora si ritrovano dopo 47 anni

Quiliano. Ritrovarsi inaspettatamente dopo 47 anni, grazie a una vecchia fotografia. E’ successo a un abitante di Quiliano, Antonio Marinelli, e a Slata, una donna di Ajdovščina, paese della Slovenia da tanti anni gemellato con la cittadina savonese.

Il gemellaggio tra Quiliano e Ajdovščina fu instaurato originariamente nel 1974: negli anni successivi furono sviluppate numerose attività di interscambio e collaborazione tra i due Comuni nel campo della cultura, dell’istruzione, dello sport, nello scambio di informazioni ed esperienze relative allo sviluppo economico ed urbanistico. Tuttora esiste ad Ajdovščina una via intitolata a Quiliano, mentre a Quiliano esiste via Ajdovščina.

In quegli anni furono messi in atto molti scambi culturali, con ragazzi sloveni in visita a Quiliano e viceversa. In uno di questi scambi Antonio incontrò Slata: “A quel tempo avevo 14 o 15 anni – racconta – e quando arrivavano noi ci recavamo da loro per giocare insieme. Tra loro c’erano delle ragazze una più bella dell’altra: io ne conobbi una con cui ho fatto amicizia. Quando ripartì ci scambiammo gli indirizzi e iniziammo a scriverci qualche lettera“. Un’amicizia “di penna”, come avveniva un tempo, che avrebbe anche potuto sfociare in qualcosa di più: “L’anno dopo io andai in Jugoslavia e un giorno ci siamo visti – spiega – poi però io dovevo finire la scuola, poi il militare, e questa corrispondenza venne meno. Eravamo ragazzini, era normale che finisse cosi“.

Nei decenni successivi il rapporto tra i due Comuni si è progressivamente allentato, complici la guerra nella ex Jugoslavia, i dibattiti politici sulla questione foibe e anche, più semplicemente, il passare del tempo. Ma nel marzo 2023 i sindaci Nicola Isetta e Tadej Beočanin annunciarono l’intenzione di riannodare quel filo. Dopo il progetto “Twinning In Community” dello scorso ottobre, è arrivato un nuovo incontro nella settimana appena conclusa: il 5 e 6 febbraio una delegazione slovena ha fatto visita a Quiliano. E all’interno di quella delegazione c’era anche Slata, che a 47 anni di distanza dalla sua visita da ragazza ha portato con sé una fotografia in bianco e nero nella speranza di ritrovare il suo amico di un tempo.

“Lunedì, con mia grande sorpresa, ho ricevuto un messaggio dal sindaco di Quiliano – rivela Antonio – mi spiegava che era arrivata un delegazione dal paese di Ajdovščina e che una donna aveva fatto vedere una vecchia foto di quando, da bambina, era venuta da noi. Era affianco ad un ragazzo: ero io“. E così, il giorno dopo, tramite la segretaria del sindaco Antonio viene a sapere dove si trova la delegazione e si presenta per incontrare Slata. “Ci siamo visti, ci siamo abbracciati forte e lei ha tirato fuori dalla borsa la foto che gli avevo mandato 47 anni fa: l’ha sempre tenuta con sé“.

Una storia da raccontare, conclude, perché “spesso sentiamo brutte notizie, invece la mia è bella ed emozionante. E’ stata un’esperienza bellissima, e ancora adesso mi sto emozionando – confida – Credo che quello che provo io lo stia provando anche lei, essersi ritrovati dopo mezzo secolo è letteralmente fantastico“.